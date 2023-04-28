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"Вечір змінився почуттями розпачу": Настя Каменських поділилася справжнім болем

28 квітня 2023 14:35
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Настя Каменських звернулася до українців – про що попросила співачка
Українська співачка Настя Каменських під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Популярна українська співачка Настя Каменських відреагувала на ракетний обстріл України, що здійснили окупанти 28 квітня. Відома українська виконавиця заявила, що її незабутній вечір змінився почуттями болю через ворожу атаку росіян.

Відповідну публікацію Настя Каменських розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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"Вчорашній незабутній вечір в Ужгороді змінився почуттями розпачу та страшного болю після ранкових новин. Війна триває і нам не можна про це забувати. Тому щодня ми з вами маємо збиратися з силами та продовжувати боротьбу, кожен на своєму місці. Наші захисники мають відчувати надійний тил, а ми можемо зробити все, щоб його забезпечити. І наша Україна обовʼязково розквітне, як цей чарівний бузок з Ужгорода А я неймовірно вдячна вам, що на концертах в турі ми маємо змогу наблизити цей момент Слава Україні!", – написала Настя Каменських.

Численні користувачі мережі почали писати різного роду коментарі під публікацією української співачки. Дехто написав компліменти під фотографією Насті Каменських, а хтось не зміг промовчати через ракетний удар по Умані 28 квітня.

"Настя,какая Вы нежная и красивая ! Дай Бог Вам здоровья! І Щире Дякую ,за Ваші Красиві пісні!!!! ХАРКІВ ЧЕКАЄ НА ВАС! ЛЮБИМО", "Концерт в Ужгороді був неймовірно гарний, емоційний та душевний. Отримали купу емоцій", "УМАНЬ😭 Нема слів. але знаю, що ЗСУ помстяться і русні п*зда на всіх ділянках фронту", – написали люди в коментарях під публікацією української співачки.

Коментарі зі сторінки Насті Каменських
Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Насті Каменських
Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що популярна українська співачка Настя Каменських зробила заяву стосовно розлучення з Потапом.

Раніше ми розповідали, що відома артистка Настя Каменських вирішила зібрати гроші на допомогу ЗСУ.

Також ми повідомляли про те, що українська співачка Настя Каменських заявила, що їй потрібно лікування.

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