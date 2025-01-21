Фанати підстерігали Дуа Ліпу в її готелі — деталі

Настирливі фанати налякали Дуа Ліпу — як це сталося
Настирливі фанати налякали британську співачку Дуа Ліпу. Вони незаконно проникли до її готельного номера.
Про це пише The Mirror US.
Фани прорвалися до готелю Дуа Ліпи
Артистка була дуже налякана, коли фанати пробралися до її готелю і чекали на неї під дверима її спальні.
29-річна виконавиця зупинилася в готелі в Сантьяго, Чилі, куди прибула для зйомок рекламного ролика.
Після інциденту Дуа Ліпа не постраждала, але повідомляється, що вона була шокована пережитим, і наразі проводиться переоцінка заходів її безпеки, щоб ніхто не міг проникнути до помешкання, де вона зупиняється.
Зазначається, що шанувальники чекали на зірку, щоб сфотографуватися, а також підстерігали її біля ліфта, намагаючись підібратися до неї ближче.
Нагадаємо, зірка "Сватів" Анна Кошмал вразила кадрами 10-річної давнини. А також мережа вибухнула мемами про засновника Facebook Марка Цукерберга.
Читайте Новини.LIVE!