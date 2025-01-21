Фанати підстерігали Дуа Ліпу в її готелі — деталі

Співачка Дуа Ліпа. Фото: instagram.com/dualipa/

Настирливі фанати налякали британську співачку Дуа Ліпу. Вони незаконно проникли до її готельного номера.

Про це пише The Mirror US.

Читайте також:

Фани прорвалися до готелю Дуа Ліпи

Артистка була дуже налякана, коли фанати пробралися до її готелю і чекали на неї під дверима її спальні.

29-річна виконавиця зупинилася в готелі в Сантьяго, Чилі, куди прибула для зйомок рекламного ролика.

Після інциденту Дуа Ліпа не постраждала, але повідомляється, що вона була шокована пережитим, і наразі проводиться переоцінка заходів її безпеки, щоб ніхто не міг проникнути до помешкання, де вона зупиняється.

Зазначається, що шанувальники чекали на зірку, щоб сфотографуватися, а також підстерігали її біля ліфта, намагаючись підібратися до неї ближче.

Нагадаємо, зірка "Сватів" Анна Кошмал вразила кадрами 10-річної давнини. А також мережа вибухнула мемами про засновника Facebook Марка Цукерберга.