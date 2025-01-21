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Настирливі фанати налякали Дуа Ліпу — як це сталося

21 січня 2025 13:20
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Фанати підстерігали Дуа Ліпу в її готелі — деталі
Співачка Дуа Ліпа. Фото: instagram.com/dualipa/
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Настирливі фанати налякали британську співачку Дуа Ліпу. Вони незаконно проникли до її готельного номера.

Про це пише The Mirror US.

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Артистка була дуже налякана, коли фанати пробралися до її готелю і чекали на неї під дверима її спальні.

29-річна виконавиця зупинилася в готелі в Сантьяго, Чилі, куди прибула для зйомок рекламного ролика.

Після інциденту Дуа Ліпа не постраждала, але повідомляється, що вона була шокована пережитим, і наразі проводиться переоцінка заходів її безпеки, щоб ніхто не міг проникнути до помешкання, де вона зупиняється.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

Зазначається, що шанувальники чекали на зірку, щоб сфотографуватися, а також підстерігали її біля ліфта, намагаючись підібратися до неї ближче. 

Нагадаємо, зірка "Сватів" Анна Кошмал вразила кадрами 10-річної давнини. А також мережа вибухнула мемами про засновника Facebook Марка Цукерберга

закордонні зірки охорона безпека Дуа Ліпа інцидент

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