Фанаты подстерегали Дуа Липу в ее отеле - детали

Назойливые фанаты напугали Дуа Липу — как это произошло
Назойливые фанаты напугали британскую певицу Дуа Липу. Они незаконно проникли в ее гостиничный номер.
Об этом пишет The Mirror US.
Фаны прорвались в отель Дуа Липы
Артистка была очень напугана, когда фанаты пробрались в ее отель и поджидали ее под дверью ее спальни.
29-летняя исполнительница остановилась в отеле в Сантьяго, Чили, куда прибыла для съемок рекламного ролика.
После инцидента Дуа Липа не пострадала, но сообщается, что она была шокирована пережитым, и в настоящее время проводится переоценка мер ее безопасности, чтобы никто не мог проникнуть в помещение, где она останавливается.
Отмечается, что поклонники ждали звезду, чтобы сфотографироваться, а также подстерегали ее возле лифта, пытаясь подобраться к ней поближе.
Напомним, звезда "Сватов" Анна Кошмал поразила кадрами 10-летней давности. А также сеть взорвалась мемами об основателе Facebook Марке Цукерберге.
Читайте Новини.LIVE!