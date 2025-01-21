Фанаты подстерегали Дуа Липу в ее отеле - детали

Певица Дуа Липа. Фото: instagram.com/dualipa/

Назойливые фанаты напугали британскую певицу Дуа Липу. Они незаконно проникли в ее гостиничный номер.

Об этом пишет The Mirror US.

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Артистка была очень напугана, когда фанаты пробрались в ее отель и поджидали ее под дверью ее спальни.

29-летняя исполнительница остановилась в отеле в Сантьяго, Чили, куда прибыла для съемок рекламного ролика.

После инцидента Дуа Липа не пострадала, но сообщается, что она была шокирована пережитым, и в настоящее время проводится переоценка мер ее безопасности, чтобы никто не мог проникнуть в помещение, где она останавливается.

Отмечается, что поклонники ждали звезду, чтобы сфотографироваться, а также подстерегали ее возле лифта, пытаясь подобраться к ней поближе.

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