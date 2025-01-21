В мережі висміяли Марка Цукерберга — кумедні меми

Засновник Facebook Марк Цукерберг. Фото: instagram.com/zuck/

Інавгурація Дональда Трампа на другий термін на посаді президента Сполучених Штатів розпалила мережу мемами. Користувачів соцмереж зацікавив не лише республіканець із дружиною, а й відвідувачі церемонії.

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В мережі висміяли Цукерберга

На церемонії інавгурації Трампа увагу засновника Facebook Марка Цукерберг привернуло декольте Лорен Санчес — нареченої мільярдера Джеффа Безоса. Українці порівняли Цукерберга із другим президентом України Леонідом Кучмою, який задивлявся на пишні жіночі форми.

Марк Цукерберг. задивляється в декольте Лорен Санчес. Фото: скриншот

Леонід Кучма полюбляє пишні жіночі форми. Фото: скриншот

Леонід Кучма задивляється на пишні жіночі форми. Фото: скриншот

Цукерберга висміяли в мережі. Фото: скриншот з соцмережі X

Mark Zuckerberg was caught fact-checking 😂pic.twitter.com/kFiC6ZQOTs — Laughing Legends (@LaughingLegend0) January 21, 2025

"Цукерберг вночі після інавгурації". Фото: скриншот з соцмережі X

Mark Zuckerberg at the inauguration… pic.twitter.com/Zl7x0WSTb7 — AB (@AB84) January 20, 2025

"Я та фільми з субтитрами". Фото: скриншот з соцмережі X

Нагадаємо, Меланія не дала поцілувати себе Дональду Трампу. Також ми розповідали, в якій сукні дружина Трампа з'явилась на інавгурації.