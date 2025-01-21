В мережі висміяли Марка Цукерберга — кумедні меми

Цукерберг задивився в декольте нареченої Безоса — меми в мережі
Інавгурація Дональда Трампа на другий термін на посаді президента Сполучених Штатів розпалила мережу мемами. Користувачів соцмереж зацікавив не лише республіканець із дружиною, а й відвідувачі церемонії.
Редакція Новини.LIVE ділиться підбіркою.
В мережі висміяли Цукерберга
На церемонії інавгурації Трампа увагу засновника Facebook Марка Цукерберг привернуло декольте Лорен Санчес — нареченої мільярдера Джеффа Безоса. Українці порівняли Цукерберга із другим президентом України Леонідом Кучмою, який задивлявся на пишні жіночі форми.
Mark Zuckerberg was caught fact-checking 😂pic.twitter.com/kFiC6ZQOTs— Laughing Legends (@LaughingLegend0) January 21, 2025
Mark Zuckerberg at the inauguration… pic.twitter.com/Zl7x0WSTb7— AB (@AB84) January 20, 2025
Нагадаємо, Меланія не дала поцілувати себе Дональду Трампу. Також ми розповідали, в якій сукні дружина Трампа з'явилась на інавгурації.
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