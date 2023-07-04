Наталі Портман вперше після чуток про зраду чоловіка з'явилась на гламурному заході
Нещодавно з'явилися новини про те, що актриса Наталі Портман та її чоловік, танцівник та хореограф Бенджамін Мільп'є намагаються зберегти шлюб. Актриса не замкнулася у собі, а вирушила на гламурний захід.
Про це пише Daily Mail.
Сильна та стильна
У Парижі відбувся показ кутюрної колекції французького модного Дому Christian Dior у рамках Тижня високої моди. Подивитися шоу в садах Музею Родена зібралися Наталі Портман, Розамунд Пайк, Олександра Даддаріо, блогер Кьяра Ферраньї та багато інших.
За інформацією ЗМІ, чоловік Наталі Портман зрадив їй з 25-річною активісткою. Наталі дізналася про зраду у березні цього року. Раніше пара вже жила окремо через проблеми у стосунках. Мільп'є проводив у Франції час із активісткою Каміль Етьєн, яка бореться за збереження клімату. Сварки між Наталі та Бенджаміном була однією з головних пліток на Каннському кінофестивалі, куди актриса приїхала без чоловіка.
Наталі Портман та Бенджамін Мільп'є познайомилися у 2009 році на зйомках фільму "Чорний лебідь", для якого Мільп'є ставив хореографію. Незабаром вони почали зустрічатися і вже 2010 року побралися, а 2012-го зіграли весілля. У пари двоє дітей — 12-річний син Алеф та 6-річна дочка Амалія.
Раніше американська актриса Наталі Портман взяла участь у благодійному заході, щоб підтримати Україну. Зірка виставила на аукціон кілька рідкісних плакатів зі своїм автографом.
Нагадаємо, Наталі Портман уперше прокоментувала зраду її чоловіка.