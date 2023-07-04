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Наталі Портман вперше після чуток про зраду чоловіка з'явилась на гламурному заході

4 липня 2023 14:57
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Наталі Портман вперше після чуток про зраду чоловіка з'явилась на гламурному заході
Акторка Наталі Портман. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Нещодавно з'явилися новини про те, що актриса Наталі Портман та її чоловік, танцівник та хореограф Бенджамін Мільп'є намагаються зберегти шлюб. Актриса не замкнулася у собі, а вирушила на гламурний захід.

Про це пише Daily Mail.

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У Парижі відбувся показ кутюрної колекції французького модного Дому Christian Dior у рамках Тижня високої моди. Подивитися шоу в садах Музею Родена зібралися Наталі Портман, Розамунд Пайк, Олександра Даддаріо, блогер Кьяра Ферраньї та багато інших.

Акторка Наталі Портман. Фото: Reuters

 

Акторка Наталі Портман. Фото: Reuters
Акторка Розамунд Пайк. Фото: Reuters

 

Акторка Александра Даддаріо. Фото: Reuters

 

Блогерка Кьяра Ферраньї. Фото: Reuters

За інформацією ЗМІ, чоловік Наталі Портман зрадив їй з 25-річною активісткою. Наталі дізналася про зраду у березні цього року. Раніше пара вже жила окремо через проблеми у стосунках. Мільп'є проводив у Франції час із активісткою Каміль Етьєн, яка бореться за збереження клімату. Сварки між Наталі та Бенджаміном була однією з головних пліток на Каннському кінофестивалі, куди актриса приїхала без чоловіка.

Наталі Портман та Бенджамін Мільп'є познайомилися у 2009 році на зйомках фільму "Чорний лебідь", для якого Мільп'є ставив хореографію. Незабаром вони почали зустрічатися і вже 2010 року побралися, а 2012-го зіграли весілля. У пари двоє дітей — 12-річний син Алеф та 6-річна дочка Амалія.

Раніше американська актриса Наталі Портман взяла участь у благодійному заході, щоб підтримати Україну. Зірка виставила на аукціон кілька рідкісних плакатів зі своїм автографом.

Нагадаємо, Наталі Портман уперше прокоментувала зраду її чоловіка.

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