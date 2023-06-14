Натали Портман высказалась об измене своего мужа – актриса оправдала его

Американская актриса Натали Портман на шоу Джеймса Кордена. Фото: скриншот с YouTube

Известная американская актриса, режиссер, продюсер и сценарист Натали Портман впервые прокомментировала измену ее мужа, танцовщика и хореографа Бенжамена Мильпье. Популярная актриса решила защитить своего мужа, который изменил ей с молодой эко-активисткой.

Об этом сообщает US Weekly.

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Не так давно стало известно, что американская звезда переживает измену своего мужа с эко-активисткой. На этот раз Натали Портман впервые высказалась об измене любимого с 25-летней девушкой. Известно, что из-за измены телезвезда чувствует себя "униженной".

Впрочем, американская актриса пытается простить своего мужа, назвав измену с другой обычной связью. По словам Натали Портман, "интрижка Бенджамина была короткой и д*рной связью, которая ничего для него не означает".

Американская актриса Натали Портман во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Также стало известно, что сейчас Натали Портман со своим мужем работает над отношениями. Более того, известная актриса хочет проверить, может ли она снова доверять своему мужу после его поступка и не растут ли ее дети в неблагополучной семье.

В других источниках сообщают, что актриса не знает, сможет ли она снова быть вместе со своим мужем.

Актриса Натали Портман со своим мужем Бенжаменом Мильпье на ужине танцевального проекта LA Dance Project в Лос-Анджелесе. Фото: Pinterest

"Прямо сейчас они разговаривают и работают над этим вместе ради своих детей", — говорят в источнике.

Стоит отметить, что Натали Портман и ее 46-летний муж воспитывают вместе двух общих детей — 11-летнего сына по имени Алеф и шестилетнюю дочь, которую зовут Амалия. При этом, вместе они уже 11 лет.

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