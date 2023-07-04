Натали Портман впервые после слухов об измене мужчины появилась на гламурном мероприятии

Актриса Натали Портман. Фото: Reuters

Недавно появились новости о том, что актриса Натали Портман и ее муж, танцовщик и хореограф Бенджамин Мильпье пытаются сохранить брак. Актриса не замкнулась в себе, а отправилась на гламурное мероприятие.

Об этом пишет Daily Mail.

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В Париже прошел показ кутюрной коллекции французского модного Дома Christian Dior в рамках Недели высокой моды. Посмотреть шоу в садах Музея Родена собрались Натали Портман, Розамунд Пайк, Александра Даддарио, блогер Кьяра Ферраньи и многие другие.

Актриса Натали Портман. Фото: Reuters

Актриса Натали Портман. Фото: Reuters

Актриса Розамунд Пайк. Фото: Reuters

Актриса Александра Даддарио. Фото: Reuters

Блогер Кьяра Ферраньи. Фото: Reuters

По информации СМИ, супруг Натали Портман изменил ей с 25-летней активисткой. Натали узнала об измене в марте этого года. Раньше пара уже жила отдельно из-за проблем в отношениях. Мильпье проводил во Франции время с активисткой Камиль Этьен, борющейся за сохранение климата. Ссоры между Натали и Бенджамином была одной из главных сплетен на Каннском кинофестивале, куда актриса приехала без мужа.

Натали Портман и Бенджамин Мильпье познакомились в 2009 году на съемках фильма "Черный лебедь", для которого Мильпье ставил хореографию. Вскоре они начали встречаться и уже в 2010 году обручились, а в 2012-м сыграли свадьбу. У пары двое детей — 12-летний сын Алеф и 6-летняя дочь Амалия.

Ранее американская актриса Наталии Портман приняла участие в благотворительном мероприятии, чтобы поддержать Украину. Звезда выставила на аукцион несколько редких плакатов со своим автографом.

Напомним, Наталье Портман впервые прокомментировала измену ее мужа.