Наталія Могилевська підтримала новим хітом жінок, які чекають коханих з фронту
Співачка Наталія Могилевська переконана, що народний артист повинен бути з народом. Тож зірка випустила пісню, якою хоче підтримати не тільки чоловіків на передовій, а й їхніх жінок.
Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент зірки.
Наталія Могилевська представила черговий хіт
Наталія Могилевська сьогодні презентує кліп на нову пісню "Позивний". Проникливий трек артистка називає справжнім криком душі.
"Я багато часу цього року провела на фронті з пацанами. Я точно знаю, що їм потрібне. Я записала пісню від імені усіх дівчат України. Це крик душі вільних, але вірних дівчат, вірних жінок, вірних коханих, які чекають на хлопців і будуть завжди з ними", — коментує артистка.
Свою відеороботу "Позивний" співачка присвятила жінкам, на чию долю випало дуже непросте випробування, чекати і зберігати віру, кохати і коханням творити дива.
"Я дуже хочу цією піснею і кліпом підтримати не тільки хлопців на фронті, яким важливо знати що їх чекають, а і дівчат, які тут. Адже вони живуть у постійній напрузі і в очікуванні дзвінка. Дівчат, у яких німіє серце, від того, що коханий тиждень не виходить на зв’язок з-під Бахмута. Які не сплять ночами і молятся щоденно…Саме тому я підкреслюю цим кліпом, що нас багато, що ми разом! Ми можемо підтримувати один одного у цей важкий час. Дівчата, ні в якому разі не зважайте, що вас забули і не поважають ваші жіночі подвиги", — відмічає Могилевська.
Під час зйомок Наталя разом із знімальною групою, без будь яких проблем, зайшла в переповнену пасажирами електричку у Києві. На зйомку пішло менше часу, ніж на спілкування з українськими жінками, які для неї сьогодні є подругами.
Раніше Потап випустив нову пісню про загиблого солдата та маленьку дівчинку.
Нагадаємо, Барських та Дорофєєва презентували дуетну пісню та танцювальний кліп на неї.