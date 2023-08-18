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Наталія Могилевська підтримала новим хітом жінок, які чекають коханих з фронту

18 серпня 2023 16:50
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Наталія Могилевська підтримала новим хітом жінок, які чекають коханих з фронту
Співачка Наталія Могилевська. Фото: менеджмент зірки.
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Наталія Могилевська переконана, що народний артист повинен бути з народом. Тож зірка випустила пісню, якою хоче підтримати не тільки чоловіків на передовій, а й їхніх жінок.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент зірки.

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Наталія Могилевська сьогодні презентує кліп на нову пісню "Позивний". Проникливий трек артистка називає справжнім криком душі.

"Я багато часу цього року провела на фронті з пацанами. Я точно знаю, що їм потрібне. Я записала пісню від імені усіх дівчат України. Це крик душі вільних, але вірних дівчат, вірних жінок, вірних коханих, які чекають на хлопців і будуть завжди з ними", — коментує артистка.

 

Свою відеороботу "​​Позивний" співачка присвятила жінкам, на чию долю випало дуже непросте випробування, чекати і зберігати віру, кохати і коханням творити дива.

"Я дуже хочу цією піснею і кліпом підтримати не тільки хлопців на фронті, яким важливо знати що їх чекають, а і дівчат, які тут. Адже вони живуть у постійній напрузі і в очікуванні дзвінка. Дівчат, у яких німіє серце, від того, що коханий тиждень не виходить на зв’язок з-під Бахмута. Які не сплять ночами і молятся щоденно…Саме тому я підкреслюю цим кліпом, що нас багато, що ми разом! Ми можемо підтримувати один одного у цей важкий час. Дівчата, ні в якому разі не зважайте, що вас забули і не поважають ваші жіночі подвиги", — відмічає Могилевська.

Під час зйомок Наталя разом із знімальною групою, без будь яких проблем, зайшла в переповнену пасажирами електричку у Києві. На зйомку пішло менше часу, ніж на спілкування з українськими жінками, які для неї сьогодні є подругами.

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