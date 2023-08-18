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Наталья Могилевская поддержала новым хитом женщин, ожидающих любимых с фронта

18 августа 2023 16:50
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Наталія Могилевська підтримала новим хітом жінок, які чекають коханих з фронту
Певица Наталья Могилевская. Фото: менеджмент звезды.
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Наталья Могилевская убеждена, что народный артист должен быть с народом. Звезда выпустила песню, которой хочет поддержать не только мужчин на передовой, но и их женщин.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент звезды.

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Наталья Могилевская сегодня презентует клип на новую песню "Позивний". Проникновенный трек артистка называет настоящим криком души.

"Я много времени в этом году провела на фронте с пацанами. Я точно знаю, что им нужно. Я записала песню от имени всех девушек Украины. Это крик души свободных, но верных девушек, верных женщин, верных любимых, которые ждут ребят и будут всегда с ними", — комментирует артистка.

 

Свою видеоработу "Позивния" певица посвятила женщинам, на чью судьбу выпало очень непростое испытание, ждать и сохранять веру, любить и любовью творить чудеса.

"Я очень хочу этой песней и клипом поддержать не только ребят на фронте, которым важно знать, что их ждут, но и девушек, которые здесь. Ведь они живут в постоянном напряжении и в ожидании звонка. Девушек, у которых немеет сердце, от того, что любимый неделю не выходит на связь из-под Бахмута, которые не спят по ночам и молятся ежедневно…Именно поэтому я подчеркиваю этим клипом, что нас много, что мы вместе!Мы можем поддерживать друг друга в это тяжелое время. в никоем случае не допускайте, что вас забыли и не уважают ваши женские подвиги", — отмечает Могилевская.

Во время съемок Наталья вместе со съемочной группой, без проблем, зашла в переполненную пассажирами электричку в Киеве. На съемку ушло меньше времени, чем на общение с украинскими женщинами, которые для нее сегодня являются подругами.

Ранее Потап выпустил новую песню о погибшем солдате и маленькой девочке.

Напомним, Барских и Дорофеева представили дуэтную песню и танцевальный клип на нее.

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