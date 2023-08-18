Барських та Дорофєєва презентували дуетну пісню та танцювальний кліп на неї

Музичні виконавці Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) та Макс Барських. Фото: менеджмент Макса Барських

Музичні виконавці Макс Барських та Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) презентували спільну композицію "Ритми" та запальний кліп на неї. Режисером відео виступив кліпмейкер та продюсер Алан Бадоєв.

Відео доступне для перегляду на YouTube-каналі Макса Барських.

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За словами Макса, знадобився лише тиждень, аби команди артистів реалізували ідею та зняли кліп. На постпродакшен також пішло не так багато часу. Відео знімали напередодні.

"Цю роботу ми з Надею присвячуємо усім друзям, усім українцям, що зараз не з нами. Півтора року ми не збираємося компаніями, півтора року ми не чуємо сміх та звуки радощів наших близьких. Ми поставили на паузу все те, що так щиро і незабутньо гріло наші серця. Наше нове відео про емоційні гойдалки, де музика стає спасінням і енергетичним сплеском", — прокоментував премʼєру співак.

Дорофєєва подякувала Барських за ідею заспівати разом. Надя зазначила, що не розуміє, чому досі не було дуету, хоча в них музичне розуміння одне одного й теплі дружні стосунки.

"Саме тому все вийшло натхненно та легко. Такого творчого заряду й щастя я вже давно не отримувала — дякую за це Алану і всій команді. Так цінно зараз мати можливість створювати музику в рідній країні та дарувати її людям — якісну, сучасну, стильну, українську. Ми вклали сюди свою душу — сподіваюсь, що всі це відчують, і ця робота знайде відгук у серцях", — розповіла Надя.

Новий трек Макса та Наді увійде до нової абсолютно україномовної платівки Барських "Зорепад", вихід якої запланований на 8 вересня.

Раніше ми писали, як Барських, Оля Полякова та ALEKSEEV виступили на музичному фестивалі Лайми Вайкуле на підтримку України в Юрмалі (Латвія). Також ми розповідали, що Надя Дорофєєва шукає у свою команду працівника: репер Позитив відреагував.