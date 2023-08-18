Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Барських та Дорофєєва презентували дуетну пісню та танцювальний кліп на неї arrow

Барських та Дорофєєва презентували дуетну пісню та танцювальний кліп на неї

18 серпня 2023 10:44
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Барських та Дорофєєва презентували дуетну пісню та танцювальний кліп на неї
Музичні виконавці Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) та Макс Барських. Фото: менеджмент Макса Барських
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Музичні виконавці Макс Барських та Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) презентували спільну композицію "Ритми" та запальний кліп на неї. Режисером відео виступив кліпмейкер та продюсер Алан Бадоєв.

Відео доступне для перегляду на YouTube-каналі Макса Барських. 

Читайте також:

Подробиці зіркового дуету

За словами Макса, знадобився лише тиждень, аби команди артистів реалізували ідею та зняли кліп. На постпродакшен також пішло не так багато часу. Відео знімали напередодні.

"Цю роботу ми з Надею присвячуємо усім друзям, усім українцям, що зараз не з нами. Півтора року ми не збираємося компаніями, півтора року ми не чуємо сміх та звуки радощів наших близьких. Ми поставили на паузу все те, що так щиро і незабутньо гріло наші серця. Наше нове відео про емоційні гойдалки, де музика стає спасінням і енергетичним сплеском", — прокоментував премʼєру співак.

Дорофєєва подякувала Барських за ідею заспівати разом. Надя зазначила, що не розуміє, чому досі не було дуету, хоча в них музичне розуміння одне одного й теплі дружні стосунки. 

"Саме тому все вийшло натхненно та легко. Такого творчого заряду й щастя я вже давно не отримувала — дякую за це Алану і всій команді. Так цінно зараз мати можливість створювати музику в рідній країні та дарувати її людям — якісну, сучасну, стильну, українську. Ми вклали сюди свою душу — сподіваюсь, що всі це відчують, і ця робота знайде відгук у серцях", — розповіла Надя.

Новий трек Макса та Наді увійде до нової абсолютно україномовної платівки Барських "Зорепад", вихід якої запланований на 8 вересня. 

Раніше ми писали, як Барських, Оля Полякова та ALEKSEEV виступили на музичному фестивалі Лайми Вайкуле на підтримку України в Юрмалі (Латвія). Також ми розповідали, що Надя Дорофєєва шукає у свою команду працівника: репер Позитив відреагував.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

День Незалежності України. Історія першого українського корабля у Криму

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз