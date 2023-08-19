Наталія Могилевська відверто зізналася, чому досі без дітей

Українська співачка Наталія Могилевська. Фото: скриншот

Співачка Наталія Могилевська відверто розповіла, чому досі не має дітей.

Олексію Суханову вона зізналася, що тільки зараз вона готова пройти свій досвід жінки і матері. І для цього вона зробила величезну роботу над собою.

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Наталія Могилевська зізналася, що вона завжди хотіла, щоб її родина починалася з чоловіка і жінки, а потім щоб з'явилася дитина.

А про народження дитини вона серйозно замислилася лише цього року. Після того, як зустріла коханого чоловіка:

"Справа в тому, що я цією темою серйозно захворіла і це стало моїм величезним бажанням лише останній рік. До цього я не була до цього ані готова, і зовсім іншою жінкою була. І мені все одно, як складуться обставини. Можливо, я дізнаюся, що я вагітна. Можливо, ми поїдемо завтра в гарячу точку і приїдемо з малюком. Так теж може бути. Або хтось корзиночку залишить біля будинку. Я знаю точно, з такими людьми як я спочатку відбувається готовність і бажання, і лише після того будуть події. Сьогодні я готова і я щасливо вірю, що це зі мною трапиться", — заявила Могилевська.

Наталія Могилевська. Фото: Instagram

Співачка вважає, що з народженням дитини вона реалізує свій головний потенціал в житті.

"В мене стільки накопичилося ніжності, любові. Я дуже добре знаю світ, я дуже багато чого можу показати дитині. Це внутрішня необхідність. Я хочу це відчути, я хочу розкритися в цьому", — пояснила Могилевська.

Наталія Могилевська. Фото: Instagram

Нагадаємо, співачка Наталія Могилевська переконана, що народний артист повинен бути з народом. Тож зірка випустила пісню, якою хоче підтримати не тільки чоловіків на передовій, а й їхніх жінок. Вона презентувала кліп на нову пісню "Позивний". Проникливий трек артистка назвала справжнім криком душі.