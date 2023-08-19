Наталія Могилевська відверто зізналася, чому досі без дітей
Співачка Наталія Могилевська відверто розповіла, чому досі не має дітей.
Олексію Суханову вона зізналася, що тільки зараз вона готова пройти свій досвід жінки і матері. І для цього вона зробила величезну роботу над собою.
Могилевська готова стати матір'ю
Наталія Могилевська зізналася, що вона завжди хотіла, щоб її родина починалася з чоловіка і жінки, а потім щоб з'явилася дитина.
А про народження дитини вона серйозно замислилася лише цього року. Після того, як зустріла коханого чоловіка:
"Справа в тому, що я цією темою серйозно захворіла і це стало моїм величезним бажанням лише останній рік. До цього я не була до цього ані готова, і зовсім іншою жінкою була. І мені все одно, як складуться обставини. Можливо, я дізнаюся, що я вагітна. Можливо, ми поїдемо завтра в гарячу точку і приїдемо з малюком. Так теж може бути. Або хтось корзиночку залишить біля будинку. Я знаю точно, з такими людьми як я спочатку відбувається готовність і бажання, і лише після того будуть події. Сьогодні я готова і я щасливо вірю, що це зі мною трапиться", — заявила Могилевська.
Співачка вважає, що з народженням дитини вона реалізує свій головний потенціал в житті.
"В мене стільки накопичилося ніжності, любові. Я дуже добре знаю світ, я дуже багато чого можу показати дитині. Це внутрішня необхідність. Я хочу це відчути, я хочу розкритися в цьому", — пояснила Могилевська.
Нагадаємо, співачка Наталія Могилевська переконана, що народний артист повинен бути з народом. Тож зірка випустила пісню, якою хоче підтримати не тільки чоловіків на передовій, а й їхніх жінок. Вона презентувала кліп на нову пісню "Позивний". Проникливий трек артистка назвала справжнім криком душі.