Наталья Могилевская откровенно призналась, почему до сих пор без детей

Украинская певица Наталья Могилевская. Фото: скриншот

Певица Наталья Могилевская откровенно рассказала, почему до сих пор нет детей.

Алексею Суханову она призналась, что только сейчас готова пройти свой опыт женщины и матери. И для этого она проделала огромную работу над собой.

Читайте также:

Могилевская готова стать матерью

Наталья Могилевская призналась, что она всегда хотела, чтобы ее семья начиналась с мужчины и женщины, а затем, чтобы появился ребенок.

А о рождении ребенка она серьезно задумалась только в этом году. После того, как встретила любимого мужчину.

"Дело в том, что я этой темой серьезно заболела и это стало моим огромным желанием только последний год. До этого я не была к этому ни готова, и совсем другой женщиной была. И мне все равно, как сложатся обстоятельства. Возможно, мы поедем завтра в горячую точку и приедем с малышом. Так тоже может быть. Или кто-то корзиночку оставит возле дома. Я знаю точно, с такими людьми как я сначала происходит готовность и желание, и только после того будут события. Сегодня я готова и я счастливо верю, что это со мной случится", — заявила Могилевская.

Наталья Могилевская. Фото: Instagram

Певица считает, что с рождением ребенка он реализует свой главный потенциал в жизни.

"У меня столько накопилось нежности, любви. Я очень хорошо знаю мир, я очень многое могу показать ребенку. Это внутренняя необходимость. Я хочу это почувствовать, я хочу раскрыться в этом", — пояснила Могилевская.

Наталья Могилевская. Фото: Instagram

Напомним, певица Наталья Могилевская убеждена, что народный артист должен быть с народом. Звезда выпустила песню, которой хочет поддержать не только мужчин на передовой, но и их жен. Она презентовала клип на новую песню "Позывной". Проницательный трек артистка назвала настоящим криком души.