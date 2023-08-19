Наталья Могилевская откровенно призналась, почему до сих пор без детей
Певица Наталья Могилевская откровенно рассказала, почему до сих пор нет детей.
Алексею Суханову она призналась, что только сейчас готова пройти свой опыт женщины и матери. И для этого она проделала огромную работу над собой.
Могилевская готова стать матерью
Наталья Могилевская призналась, что она всегда хотела, чтобы ее семья начиналась с мужчины и женщины, а затем, чтобы появился ребенок.
А о рождении ребенка она серьезно задумалась только в этом году. После того, как встретила любимого мужчину.
"Дело в том, что я этой темой серьезно заболела и это стало моим огромным желанием только последний год. До этого я не была к этому ни готова, и совсем другой женщиной была. И мне все равно, как сложатся обстоятельства. Возможно, мы поедем завтра в горячую точку и приедем с малышом. Так тоже может быть. Или кто-то корзиночку оставит возле дома. Я знаю точно, с такими людьми как я сначала происходит готовность и желание, и только после того будут события. Сегодня я готова и я счастливо верю, что это со мной случится", — заявила Могилевская.
Певица считает, что с рождением ребенка он реализует свой главный потенциал в жизни.
"У меня столько накопилось нежности, любви. Я очень хорошо знаю мир, я очень многое могу показать ребенку. Это внутренняя необходимость. Я хочу это почувствовать, я хочу раскрыться в этом", — пояснила Могилевская.
Напомним, певица Наталья Могилевская убеждена, что народный артист должен быть с народом. Звезда выпустила песню, которой хочет поддержать не только мужчин на передовой, но и их жен. Она презентовала клип на новую песню "Позывной". Проницательный трек артистка назвала настоящим криком души.