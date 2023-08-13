Наталію Могилевську побачили в столичній електричці: що вона там робила

Співачка Наталія Могилевська. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Співачка Наталія Могилевська, яка нещодавно відсвяткувала своє 48-річчя, продовжує підігрівати інтерес до нової композиції "Позивний", прем’єра якої відбудеться напередодні Дня Незалежності України, 18 серпня. Артистка відзняла кліп на нову пісню. Однією з локацій майбутнього відео стала київська електричка.

Про це співачка повідомила у своїх соцмережах.

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Могилевська та члени її команди скористалися послугами Укрзалізниці та зняли фрагмент кліпу в одному з вагонів столичної електрички. В оточені здивованих та зацікавлених пасажирів Наталія виконала свою нову пісню перед камерою. Композиція лунала з телефону, який лежав на лавці поруч з Могилевською, яка драматично відігрувала в кадрі.

У своїх сторіз Могилевська з гумором поставилась до публікацій в пабліках, де з неї покепкували. Мовляв, співачка вийшла з підземки та тепер колесить електричками. Мається на увазі попередній виступ артистки в метро, через який Наталія нарвалася на хейт у соцмережах.

До поїздки електрикою фрагмент нової композиції співачка зняла на одному з київських дитячих майданчиків та інших локаціях столиці. Чи увійдуть ці кадри до кліпу — Могилевська не уточнювала.

Раніше ми писали, що 18 серпня відбудеться прем’єра дуетної пісні музичних виконавців Наді Дорофєєвої (DOREOFEEVA) та Макса Барських. Також ми розповідали, що Анастасія Приходько висловилась проти перекладу пісень з російської на українську.