Тіна Кароль похизувалася своєю новорічною ялинкою — фото

Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Співачка Тіна Кароль показала свою затишну оселю. Зірка похизувалася тим, що вже встигла прикрасити свій дім до новорічних свят.

Фото виконавиця поділилася у своєму каналі в Instagram.

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На фото Тіна показала новорічну ялинку, прикрашену гірляндою та іграшками у вигляді в'язаних светриків, подарунків та чобітків.

Артистка віддала перевагу штучній ялинці з імітацією снігу на гілочках.

Вітальня Тіни Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

У вітальні Кароль розташований великий камін із білого каменю, який додає затишку та особливої атмосфери. Його співачка також прикрасила різдвяним вінком та гірляндою зі штучної хвої.

Нагадаємо, днями на концерті Тіни Кароль її шанувальник приголомшив косплеєм її образу з "Євробачення".

Також ми писали, що відомий український співак послав Тіну Кароль через перші результати нацвідбору на "Євробачення-2025".