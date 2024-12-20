Наталья Денисенко приобрела новую квартиру в элитном ЖК Киева — фото

Наталья Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Актриса Наталья Денисенко похвасталась ценным приобретением. Звезда сериала "Крепостная" стала владелицей квартиры в элитном киевском ЖК.

Радостной новостью Наталья поделилась в Instagram.

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Денисенко показала свое будущее жилье

К своему дню рождения, который Наталья отметила 17 декабря, она решила сделать себе особый подарок. Актриса выбрала новую квартиру в одном из жилых комплексов столицы.

"Вот мой важный день, о котором я очень хочу рассказать. Я пришла уже не просто посмотреть на этот жилой комплекс, я хочу найти здесь квартиру своей мечты. Этот вид, который будет открываться с этих верхних этажей, это то, о чем я всегда мечтала. Хочу оставаться в Украине и жить в прекрасном комплексе нашей столицы", — поделилась Денисенко.

Наталья Денисенко купила квартиру в Киеве. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Сейчас дом находится на этапе строительства, но в stories Наталья показала на макете, как будет выглядеть ее будущее жилье. Звезда призналась, что давно мечтала о такой квартире и надеется, что уже в следующем году сможет заехать в новые апартаменты.

"На следующий свой день рождения хочу прийти и показать вам свою достроенную квартиру перед тем, как буду там начинать ремонт", — написала звезда.

Наталья Денисенко показала свое будущее здание. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Жилой комплекс, выбранный актрисой, находится в Печерском районе Киева. С верхних этажей открывается отличный вид на центр города. Кроме того, на территории комплекса будут расположены фитнесс-центр с бассейном, трехэтажный ресторан, детский центр, зоны отдыха и торгово-офисный центр.

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