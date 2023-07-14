"Натякнула, що я глупа": Ксенія Мішина розповіла, як відреагувала на критику

Акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Акторка Ксенія Мішина поділилася цікавим досвідом. Зірка розповіла, що критика однієї з подруг свого часу вплинула на те, як склалося її життя.

Про це Мішина розповіла у Instagram.

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"Це сильно мене якорнуло"

Акторка Ксенія Мішина розповіла, що в часи її навчання у першому університеті, дехто піддав її критиці. Після цього Ксенія вирішила стати на шлях самовдосконалення.

"Одна з моїх подруг у маленькому конфлікті вдало натякнула мені, що я "глупа". Чому вдало? Тому що це сильно мене якорнуло і, як виявилося через багато років, стало одним з головних мотиваційних аспектів самоутворення. Це процвітало в мені поступово, повільно, але стабільно. Все почалося з театрального та прочитання за рік всієї літератури, яку потрібно було мати в голові у 20 років і відповідно до якісного вступу", — говорить акторка.

Акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

За словами зірки, з того моменту вона жадібно ставилася до свого навчання та наповнення. Самоідентифікація стала важливим аспектом і тригером шляху акторки.

"Було багато етапів, багато книг, навчань, уроків. Я розкривала і вивчала нові аспекти себе, своїх станів, своєї масштабності. І це безперервний процес, процес пізнання і практики, адже весь наш шлях — це про розвиток і реалізацію", — ділиться акторка.

Мішина переконана, що знання - це те, що формує красиве і якісне існування як у матеріальному світі, так і поза ним. Головне не боятися нового, бо страх завжди обмежує.

Нагадаємо, Ксенія Мішина, яка кілька останніх тижнів відпочивала у Туреччині, вразила мережу ніжним відео. Зірка розчулила кадрами прощання з мамою в аеропорті.

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