"Мекнула, что я глупа": Ксения Мишина рассказала, как отреагировала на критику

Актриса Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Актриса Ксения Мишина поделилась интересным опытом. Звезда рассказала, что критика одной из подруг в свое время повлияла на то, как сложилась ее жизнь.

Об этом Мишина рассказала в Instagram.

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"Это сильно меня якорнуло"

Актриса Ксения Мишина рассказала, что во время ее обучения в первом университете, подверглась критике. После этого Ксения решила стать на путь самоусовершенствования.

"Одна из моих подруг в маленьком конфликте удачно намекнула мне, что я "глупая". Почему удачно? Потому что это сильно меня якорнуло и, как оказалось спустя много лет, стало одним из главных мотивационных аспектов самообразования. Это процветало во мне постепенно, медленно, но стабильно. Все началось с театрального и прочтения за год всей литературы, которую нужно было иметь в голове в 20 лет и в соответствии с качественным поступлением", — говорит актриса.

Актриса Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

По словам звезды, с того момента она жадно относилась к своему обучению и наполнению. Самоидентификация явилась важным аспектом и тригером пути актрисы.

"Было много этапов, много книг, учения, уроков. Я раскрывала и изучала новые аспекты себя, своей масштабности. И это непрерывный процесс, процесс познания и практики, ведь весь наш путь — это развитие и реализация", — делится актриса.

Мишина убеждена, что знание — это то, что формирует красивое и качественное существование как в материальном мире, так и вне его. Главное не бояться нового, потому что страх всегда ограничивает.

Напомним, Ксения Мишина, которая несколько последних недель отдыхала в Турции, поразила сеть нежным видео. Звезда умилила кадрами прощания с мамой в аэропорту.

Ранее Ксения Мишина порадовала подписчиков новым соблазнительным видео. Звезда предстала в элегантном образе "фам-фаталь".