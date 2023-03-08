"Нація не стає на коліна": Осадча, Могилевська, Бадоєв та інші зірки про протести в Грузії

Протести в Грузії. Фото: Reuters/ZURAB JAVAKHADZE

У столиці Грузії, Тбілісі, тривають протести проти законопроєкту про "іноагентів", який був ухвалений у першому читанні парламентом. Спецзагони застосували проти учасників акції сльозогінний газ.

Деякі українські знаменитості у своїх соцмережах миттєво відреагували на події в Грузії.

Наталія Могилевська

Співачка чи не єдиною з українських знаменитостей, яка опублікувала світлини з Грузії не в сторіз, а основну стрічку. Могилевська розмістила відео, на якому жінка з прапором Європейського Союзу стоїть перед правоохоронцями. Ті своєю чергою розганяють протестувальників за допомогою водометів. Жінка енергійно махає прапором, і аби її не знесло натиском води, земляки підтримують її.

"Ось вона єдність. Грузія, ми з вами! Тримайтеся. Свобода переможе", — написала Могилевська.

Також вона продублювала цей посил грузинською.

Катерина Осадча

Телеведуча та світська діячка також звернулась до грузинів двома мовами.

Артем Пивоваров

Музичний виконавець та композитор звернувся до прихильників та небайдужих в Грузії англійською.

"Грузинський народе, ви сильна нація", — написав Артем.

Алан Бадоєв

"Весь світ має спільного ворога", — також англійською прокоментував події в Грузії режисер та продюсер.

Олексій Суханов

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