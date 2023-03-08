"Нация не становится на колени": Осадчая, Могилевская, Бадоев и другие звезды о протестах в Грузии

Протесты в Грузии. Фото: Reuters/ZURAB JAVAKHADZE

В столице Грузии, Тбилиси, продолжаются протесты против законопроекта об "иноагентах", принятом в первом чтении парламентом. Спецотряды применили против участников акции слезоточивый газ.

Некоторые украинские знаменитости в своих соцсетях мгновенно отреагировали на события в Грузии.

Наталья Могилевская

Певица едва ли не единственная из украинских знаменитостей, которая опубликовала фотографии из Грузии не в сториж, а основной ленте. Могилевская разместила видео, на котором женщина с флагом Европейского Союза стоит перед правоохранителями. Те в свою очередь разгоняют протестующих с помощью водометов. Женщина энергично машет флагом, и чтобы ее не унесло напором воды, земляки поддерживают ее.

"Вот оно единство. Грузия, мы с вами! Держитесь. Свобода победит", — написала Могилевская.

Также она продублировала этот посыл на грузинском.

Екатерина Осадчая

Телеведущая и светская деятельница также обратилась к грузинам на двух языках.

Артем Пивоваров

Музыкальный исполнитель и композитор обратился к поклонникам и неравнодушным в Грузии по-английски.

"Грузинский народ, вы сильная нация", — написал Артем.

Алан Бадоев

"Весь мир имеет общего врага", — также на английском прокомментировал события в Грузии режиссер и продюсер.

Алексей Суханов

Напомним, ранее мы писали, что певицы Оля Полякова, Анна Тринчер и рэпер POSITIFF (Алексей Завгородний) презентовали клип на совместную композицию "Шлях до перемоги". Также мы рассказывали, что европейское турне Верки Сердючки переносится из-за серьезной болезни Андрея Данилко.