"Нация не становится на колени": Осадчая, Могилевская, Бадоев и другие звезды о протестах в Грузии
В столице Грузии, Тбилиси, продолжаются протесты против законопроекта об "иноагентах", принятом в первом чтении парламентом. Спецотряды применили против участников акции слезоточивый газ.
Некоторые украинские знаменитости в своих соцсетях мгновенно отреагировали на события в Грузии.
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Наталья Могилевская
Певица едва ли не единственная из украинских знаменитостей, которая опубликовала фотографии из Грузии не в сториж, а основной ленте. Могилевская разместила видео, на котором женщина с флагом Европейского Союза стоит перед правоохранителями. Те в свою очередь разгоняют протестующих с помощью водометов. Женщина энергично машет флагом, и чтобы ее не унесло напором воды, земляки поддерживают ее.
"Вот оно единство. Грузия, мы с вами! Держитесь. Свобода победит", — написала Могилевская.
Также она продублировала этот посыл на грузинском.
Екатерина Осадчая
Телеведущая и светская деятельница также обратилась к грузинам на двух языках.
Артем Пивоваров
Музыкальный исполнитель и композитор обратился к поклонникам и неравнодушным в Грузии по-английски.
"Грузинский народ, вы сильная нация", — написал Артем.
Алан Бадоев
"Весь мир имеет общего врага", — также на английском прокомментировал события в Грузии режиссер и продюсер.
Алексей Суханов
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