Нацвідбір на Євробачення-2025 — у Дії почалося голосування за 10 фіналіста шоу

Кубок "Євробачення". Фото: Суспільне

У застосунку "Дія" розпочалося голосування за десятого учасника фіналу Нацвідбору на "Єробачення-2025". Опитування триватиме до 17 січня.

Про це повідомило "Суспільне. Євробачення".

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Десятеро виконавців позмагаються за останнє місце у фіналі співочого шоу. Серед кандидатів на участь: ENLEO, МУАЯД, BRYKULETS, Ranrawi, GRISANA , Слухай Сашу, MON FIA , YAGODY, Starykova Hrystyna та FIЇNKA.

Обрати одного з учасників українці можуть у застосунку "Дія". Для цього потрібно зайти в застосунок "Дія" та у розділі "Сервіси" обрати "Опитування".

Претенденти на місце у фіналі Нацвідбору. Фото: Суспільне

"‎У "Дії" учасники представлені в порядку, який визначило проведене жеребкування. Про кожного з десяти артистів можна дізнатися більше, переглянувши відео з візитівкою та прослухавши фрагмент виконання пісні в самому застосунку. При цьому закликаємо перед тим, як віддати свій голос, послухати повну композицію на ютуб-каналі Євробачення Україна. Це дозволить обрати найпотужніший музичний трек. Водночас для кожного з цих молодих артистів це шанс, що широке коло слухачів почує та полюбить їхню музичну творчість", — розповіла голова делегації Оксана Скибінська.

Опитування триватиме від 13 січня по 17 січня до 10:00.

Нагадаємо, що раніше співак TESLENKO відмовився від участі у Нацвідборі, щоб представити іншу країну на "Євробаченні-2025".

Також стало відомо, хто увійшов до складу журі Нацвідбору "Євробачення-2025".