Нацотбор на Евровидение-2025 - в Дие началось голосование за 10 финалиста шоу

Кубок "Евровидения". Фото: Суспільне

В приложении "Дія" началось голосование за десятого участника финала Нацотбора на "Евровидение-2025". Опрос продлится до 17 января.

Об этом сообщило "Суспільне. Евровидение".

Читайте также:

В "Дії" выбирают 10 финалиста Нацотбора

Десять исполнителей поборются за последнее место в финале певческого шоу. Среди кандидатов на участие: ENLEO, МУАЯД, BRYKULETS, Ranrawi, GRISANA, Слухай Сашу, MON FIA, YAGODY, Starykova Hrystyna и FIЇNKA.

Выбрать одного из участников украинцы могут в приложении "Дія". Для этого нужно зайти в приложение "Дія" и в разделе "Сервисы" выбрать "Опрос".

Претенденты на место в финале Нацотбора. Фото: Суспільне

"‎‎В "Дії" участники представлены в порядке, который определила проведенная жеребьевка. О каждом из десяти артистов можно узнать больше, просмотрев видео с визитной карточкой и прослушав фрагмент исполнения песни в самом приложении. При этом призываем перед тем, как отдать свой голос, послушать полную композицию на ютуб-канале Евровидения Украина. Это позволит выбрать самый мощный музыкальный трек. В то же время для каждого из этих молодых артистов это шанс, что широкий круг слушателей услышит и полюбит их музыкальное творчество", — рассказала глава делегации Оксана Скибинская.

Опрос продлится с 13 января по 17 января до 10:00.

Напомним, что ранее певец TESLENKO отказался от участия в Нацотборе, чтобы представить другую страну на "Евровидении-2025".

Також стало известно, кто вошел в состав жури Нацотбора "Евровидения-2025".