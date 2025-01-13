Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Нацотбор-2025 — стартовало голосование за 10 финалиста конкурса arrow

Нацотбор-2025 — стартовало голосование за 10 финалиста конкурса

13 января 2025 11:07
Мария Покровская - Редактор
Нацотбор на Евровидение-2025 - в Дие началось голосование за 10 финалиста шоу
Кубок "Евровидения". Фото: Суспільне
Мария Покровская - Редактор

В приложении "Дія" началось голосование за десятого участника финала Нацотбора на "Евровидение-2025". Опрос продлится до 17 января.

Об этом сообщило "Суспільне. Евровидение".

Читайте также:

В "Дії" выбирают 10 финалиста Нацотбора

Десять исполнителей поборются за последнее место в финале певческого шоу. Среди кандидатов на участие: ENLEO, МУАЯД, BRYKULETS, Ranrawi, GRISANA, Слухай Сашу, MON FIA, YAGODY, Starykova Hrystyna и FIЇNKA.

Выбрать одного из участников украинцы могут в приложении "Дія". Для этого нужно зайти в приложение "Дія" и в разделе "Сервисы" выбрать "Опрос".

Нацотбор на Евровидение-2025 - претенденты на финал
Претенденты на место в финале Нацотбора. Фото: Суспільне

"‎‎В "Дії" участники представлены в порядке, который определила проведенная жеребьевка. О каждом из десяти артистов можно узнать больше, просмотрев видео с визитной карточкой и прослушав фрагмент исполнения песни в самом приложении. При этом призываем перед тем, как отдать свой голос, послушать полную композицию на ютуб-канале Евровидения Украина. Это позволит выбрать самый мощный музыкальный трек. В то же время для каждого из этих молодых артистов это шанс, что широкий круг слушателей услышит и полюбит их музыкальное творчество", — рассказала глава делегации Оксана Скибинская.

Опрос продлится с 13 января по 17 января до 10:00.

Напомним, что ранее певец TESLENKO отказался от участия в Нацотборе, чтобы представить другую страну на "Евровидении-2025".

Також стало известно, кто вошел в состав жури Нацотбора "Евровидения-2025".

Евровидение Дия музыка голосование конкурс

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

11:52 В Киевской области прогремели взрывы — работает ПВО

11:39 Во Львове проходит заседание по делу убийства Ирины Фарион

11:35 Прогноз магнитных бурь на сегодня — к чему готовиться

11:29 Забыть об Одессе — РФ отказывается от планов захватить город

11:19 Во Львове демонтируют главную елку — фоторепортаж Новини.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:15 Роботы побеждают — кого из специалистов уволят уже совсем скоро

11:10 Сколько стоит франшиза Lviv Croissants и какие нужны инвестиции

10:57 Оборона Крымского моста разрушена — что известно

Text

10:52 Комбат 30 ОМБр заявил о "проваленной мобилизации"

10:49 В Бурятии сошли с рельсов вагоны грузового поезда — фото

Срочная новость

11:52 В Киевской области прогремели взрывы — работает ПВО

11:39 Во Львове проходит заседание по делу убийства Ирины Фарион

11:35 Прогноз магнитных бурь на сегодня — к чему готовиться

11:29 Забыть об Одессе — РФ отказывается от планов захватить город

11:19 Во Львове демонтируют главную елку — фоторепортаж Новини.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:15 Роботы побеждают — кого из специалистов уволят уже совсем скоро

11:10 Сколько стоит франшиза Lviv Croissants и какие нужны инвестиции

10:57 Оборона Крымского моста разрушена — что известно

10:49 В Бурятии сошли с рельсов вагоны грузового поезда — фото

10:37 Они точно не сломаются — 5 лучших кнопочных телефонов в 2025 году

06:40 В январе высокие цены на медь — какая стоимость цветных металлов

12 января 2025

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше, чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

Text

10:52 Комбат 30 ОМБр заявил о "проваленной мобилизации"

Text

10:22 Селезнев сравнил использование КАБов в 2024 году и сейчас

Text

08:00 Чего ждать от встречи Трампа и Путина — эфир Ранок.LIVE

12 января 2025
Text

20:59 Гончаренко назвал главную проблему мобилизации — и это не ТЦК

11 января 2025
Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

10 января 2025
Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Text

12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю