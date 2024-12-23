Євробачення-2025 — хто став журі нацвідбору

Євробачення-2025 — хто став членами журі нацвідбору
Стало відомо, хто буде оцінювати виступи учасників цьогорічного Національного відбору. Українці обрали суддівську команду.
Результати голосування вже з'явилися у застосунку "Дія".
Хто став членами журі нацвідбору "Євробачення-2025"
Так, найбільше голосів від українців набрала переможниця пісенного конкурсу 2016 року, співачка Джамала. За неї віддали 35,28 відсотків голосів.
Друге місце у голосуванні посів лідер гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець. За музиканта проголосувало понад 89 тисяч українців, що становить 20,24 відсотка голосів.
І третью суддею цьогорічного конкурсу стане фронтвумен гурту Go_A Катерина Павленко із результатом у 11,84 відсотки голосів.
Нагадаємо, також стали відомі усі фіналісти нацвідбору на "Євробачення-2025".
Раніше один з учасників нацвідбору хотів покинути конкурс через скандал з ENLEO.
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