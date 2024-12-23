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Євробачення-2025 — хто став членами журі нацвідбору

23 грудня 2024 11:06
Марія Покровська - Редактор
Євробачення-2025 — хто став журі нацвідбору
Нацвідбір на "Євробачення". Фото: instagram.com/suspilne.eurovision
Марія Покровська - Редактор

Стало відомо, хто буде оцінювати виступи учасників цьогорічного Національного відбору. Українці обрали суддівську команду.

Результати голосування вже з'явилися у застосунку "Дія".

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Так, найбільше голосів від українців набрала переможниця пісенного конкурсу 2016 року, співачка Джамала. За неї віддали 35,28 відсотків голосів. 

Джамала
Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Друге місце у голосуванні посів лідер гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець. За музиканта проголосувало понад 89 тисяч українців, що становить 20,24 відсотка голосів.

Сергій Танчинець
Сергій Танчинець. Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

І третью суддею цьогорічного конкурсу стане фронтвумен гурту Go_A Катерина Павленко із результатом у 11,84 відсотки голосів.

Катерина Павленко
Катерина Павленко. Фото: instagram.com/monokatee

Нагадаємо, також стали відомі усі фіналісти нацвідбору на "Євробачення-2025".

Раніше один з учасників нацвідбору хотів покинути конкурс через скандал з ENLEO.

Євробачення музика голосування українські зірки конкурс

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12:15 Київстар закрив деякі тарифи і відкрив нові — скільки коштують

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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