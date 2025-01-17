Нацвідбір на Євробачення-2025 — у Дії обрали десятого фіналіста конкурсу

Євробачення. Фото: eurovisionworld.com

Стало відомо ім'я останнього десятого фіналіста Нацвідбору на "Євробачення-2025". У застосунку "Дія" завершилося голосування.

Результати опитування повідомило "Суспільне. Євробачення".

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Найбільшу кількість голосів українці віддали за співачку FIЇNKA. За артистку віддали 79 699 голосів, що становить 30,40%.

Саме вона отримала квиток до фіналу співочого конкурсу і вже вдруге позмагається за можливість представити Україну на "Євробаченні". FIЇNKA приєднається до дев'яти учасників, яких обрали за результатами прослуховування.

Вже 23-го січня глядачі зможуть почути усі конкурсні пісні учасників. Окрім того, в цей день також має відбутися жеребкування, яке визначить порядкові номери артистів у фіналі.

Нагадаємо, напередодні оголошення результатів у мережі звинуватили FIЇNKA у плагіаті. Музична продюсерка Нацвідбору-2025 Тіна Кароль відреагувала на скандал та звинуватила одного з учасників у шахрайстві.

Також ми писали, що один з учасників Нацвідбору-2025 планує представити на "Євробаченні" іншу країну.