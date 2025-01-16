Нацвідбір-2025 — Тіна Кароль звинуватила одного з учасників у махлюванні

Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Навколо Нацвідбору на "Євробачення-2025" розгорівся черговий скандал — співачку FIЇNKA звинуватили у плагіаті. Продюсерка цьогорічного шоу Тіна Кароль відреагувала на закиди в мережі та звинуватила одного з учасників у нечесній грі.

Співачка прокоментувала ситуацію у своєму Telegram.

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Тіна Кароль відреагувала на скандал навколо FIЇNKA

У мережі виникла суперечка щодо конкурсної пісні FIЇNKA "Культура". Користувач TikTok lil.oden порівняв трек співачки із латиноамериканським хітом Con Altura.

На скандальне відео відреагувала Тіна Кароль. На думку продюсерки Нацвідбору, жодного плагіату у треку української артистки немає.

"Я радію, що учасники та їхні пісні не залишають байдужими нікого. Жодного сходства пісень немає ані темпом, ані гармонією, ані ритмікою, ані змістом! У Фіїнки слово "хук" звучить як "культура", а в Росалії — "con altura" (що означає вести себе гідно). Цей закид на схожість пісень у коментарях (їх небагато, дякую свідомим) не є компетентним", — сказала Кароль.

Тіна Кароль прокоментувала скандал. Фото: скриншот

Окрім того, продюсерка натякнула, що хтось із учасників у такий спосіб намагається усунути конкурентку. Кароль зізналася, що знає, хто із претендентів на фінал вирішив махлювати, однак ім'я називати не стала.

"Всім, хто у списку лонглиста чи не пройшов до нього, ведіть з честю боротьбу, і доля усміхнеться вам. P.S. Я знаю хто, але поки спостерігаю", — написала Тіна.

Нагадаємо, у "Дії" триває голосування за 10-го фіналіста Нацвідбору на "Євробачення-2025".

Також ми писали, що один із учасників Нацвідбору планує представити іншу країну на пісенному шоу.