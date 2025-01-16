Нацвідбір-2025 — Тіна Кароль звинуватила одного з учасників у махлюванні

Тіна Кароль звинуватила учасника Нацвідбору у махлюванні
Навколо Нацвідбору на "Євробачення-2025" розгорівся черговий скандал — співачку FIЇNKA звинуватили у плагіаті. Продюсерка цьогорічного шоу Тіна Кароль відреагувала на закиди в мережі та звинуватила одного з учасників у нечесній грі.
Співачка прокоментувала ситуацію у своєму Telegram.
Тіна Кароль відреагувала на скандал навколо FIЇNKA
У мережі виникла суперечка щодо конкурсної пісні FIЇNKA "Культура". Користувач TikTok lil.oden порівняв трек співачки із латиноамериканським хітом Con Altura.
@lil.oden
Плагіат чи адаптація?) #song #eurovision #eurovisionukraine #eurovision2025 #євро #rosalia #jbalvin #latina♬ оригінальний звук - LiL Oden
На скандальне відео відреагувала Тіна Кароль. На думку продюсерки Нацвідбору, жодного плагіату у треку української артистки немає.
"Я радію, що учасники та їхні пісні не залишають байдужими нікого. Жодного сходства пісень немає ані темпом, ані гармонією, ані ритмікою, ані змістом! У Фіїнки слово "хук" звучить як "культура", а в Росалії — "con altura" (що означає вести себе гідно). Цей закид на схожість пісень у коментарях (їх небагато, дякую свідомим) не є компетентним", — сказала Кароль.
Окрім того, продюсерка натякнула, що хтось із учасників у такий спосіб намагається усунути конкурентку. Кароль зізналася, що знає, хто із претендентів на фінал вирішив махлювати, однак ім'я називати не стала.
"Всім, хто у списку лонглиста чи не пройшов до нього, ведіть з честю боротьбу, і доля усміхнеться вам. P.S. Я знаю хто, але поки спостерігаю", — написала Тіна.
Нагадаємо, у "Дії" триває голосування за 10-го фіналіста Нацвідбору на "Євробачення-2025".
Також ми писали, що один із учасників Нацвідбору планує представити іншу країну на пісенному шоу.
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