Нацотбор на Евровидение-2025 — в Дії выбрали десятого финалиста конкурса

Евровидение. Фото: eurovisionworld.com

Стало известно имя последнего десятого финалиста Нацотбора на "Евровидение-2025". В приложении "Дія" завершилось голосование.

Результаты опроса сообщило "Суспільне. Евровидение".

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Наибольшее количество голосов украинцы отдали за певицу FIЇNKA. За артистку отдали 79 699 голосов, что составляет 30,40%.

Именно она получила билет в финал певческого конкурса и уже во второй раз поборется за возможность представить Украину на "Евровидении". FIЇNKA присоединится к девяти участникам, которых выбрали по результатам прослушивания.

Уже 23-го января зрители смогут услышать все конкурсные песни участников. Кроме того, в этот день также должна состояться жеребьевка, которая определит порядковые номера артистов в финале.

Напомним, накануне объявления результатов в сети обвинили FIЇNKA в плагиате. Музыкальный продюсер Нацотбора-2025 Тина Кароль отреагировала на скандал и обвинила одного из участников в мошенничестве.

Також мы писали, что один из участников Нацотбора-2025 планирует представить на "Евровидении" другую страну.