МУАЯД оскандалився через сексистські заяви напередодні Нацвідбору

Співак МУАЯД. Фото: instagram.com/muayad_official

Претендент на 10-го фіналіста Національного відбору на "Євробачення-2025" Муаяд Абдельрахім потрапив у скандал. Він осоромився через репости сексистських дописів та "жартів" над покійною мовознавицею Іриною Фаріон.

Це помітила Ірина Пилипчук і звернула увагу в соцмережах.

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У мережі помітили, що МУАЯД репостив відео із сексистським змістом і обурливими заявами про жінок. Окрім того, виконавець не оминав увагою відео про росіянина Єгора Кріда, який незаконно приїздив до окупованого Криму та брав участь у пропагандистських заходах Росії. Також він ділився "жартами" про Ірину Фаріон, яку застрелили минулого року.

"Поки всі кенселили ENLEO, ніхто не помітив, що інший учасник лонглиста нацвідбору на "Євробачення-2025" МУАЯД репостить відверту сексистську і проросійську діч", — написала Ірина Пилипчук.

Допис про співака МУАЯД. Фото: скриншот

Нині репостів вже немає. Артист підчистив сторінку. У своїх соцмережах прокоментував ситуацію. Мовляв, що стосунку до українофобного контенту не має, адже свідомо обрав бути українцем, хоча міг би отримати сирійське громадянство.

"Я не маю жодного відношення до контенту українофобного чи сексистського змісту. Заперечувати не буду, що раніше частково вів Instagram російською. Мені українська мова давалася складніше, але з поваги до країни, громадянином якої я обрав бути, поступово переходив повністю на українську. А звинувачення в сексизмі просто не вкладаються у мене в голові. Мене виховали в мусульманській родині з великою повагою до жінок, літніх людей та всіх оточуючих", — заявив артист.

Нагадаємо, хто претендує на 10-те місце в Нацвідборі Євробачення. Також ми розповідали, хто з артистів має шанс представити Україну на конкурсі.