Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Назар Грабар жорстко відповів, чому не захотів стати "Холостяком" arrow

Назар Грабар жорстко відповів, чому не захотів стати "Холостяком"

8 грудня 2024 21:24
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Назар Грабар відповів, чому відмовився від "Холостяка" — відео
Український військовий та актор Назар Грабар. Фото: instagram/nazargrabar
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Нещодавно стало відомо, що головним героєм замість ветерана та громадського діяча Олександра Терена в шоу "Холостяк" мав бути інший військовий. Телеканал СТБ пропонував взяти участь актору Назару Грабару. Українці масово почали запитувати чоловіка, чому він відмовився. 

Відповідь Грабар розмістив у своїх соцмережах.

Читайте також:

Назар Грабар відповів, чому відмовився від "Холостяка"

Актор та ексвійськовий Назар Грабар після хвилі відео та сторіз з запитаннями українців щодо його участі в шоу "Холостяк" нарешті відреагував на ситуацію.

Виявилось, що чоловік не схотів стати головним героєм реаліті. У гумористичному відео-ролику заявив: "Мені це нах*й не потрібно!" 

Натомість блогер та ветеран Олександр Терен погодився стати головним "холостяком" країни заради соціальної місії. Він прагнув показати, що з ексвійськовими можна побудувати чудові стосунки і що ніщо не завадить знайти своє кохання.

Нагадаємо, як минув останній випуск "Холостяка" та чому Терен вперше по-справжньому розізлився.  Також ексучасниця реаліті Вікторія зізналась, чи були в проєкті "дівчата за викликом". 

шоу Холостяк шоу телебачення Назар Грабар Олександр "Терен" Будько

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:44 Синоптики повідомили, чого варто остерігатися завтра

21:13 У Бердичеві хлопець продавав заборонені препарати — рішення суду

21:12 У Харкові біля відділення поліції пролунав потужний вибух

20:42 Стало відомо, де перебуває сирійський диктатор Асад

20:26 УБД можуть платити менше за комуналку — як отримати знижку

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

20:24 Відключатимуть усі групи — графіки світла на завтра в Одесі

19:56 Асад втік з Сирії за вказівками росіян — деталі від ГУР

19:35 Водіям не варто поспішати — прогноз погоди в Харкові на завтра

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

19:14 В МЗС пояснили, як будуватимуть подальші відносини з Сирією

21:44 Синоптики повідомили, чого варто остерігатися завтра

21:13 У Бердичеві хлопець продавав заборонені препарати — рішення суду

21:12 У Харкові біля відділення поліції пролунав потужний вибух

20:42 Стало відомо, де перебуває сирійський диктатор Асад

20:26 УБД можуть платити менше за комуналку — як отримати знижку

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

20:24 Відключатимуть усі групи — графіки світла на завтра в Одесі

19:56 Асад втік з Сирії за вказівками росіян — деталі від ГУР

19:35 Водіям не варто поспішати — прогноз погоди в Харкові на завтра

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

19:14 В МЗС пояснили, як будуватимуть подальші відносини з Сирією

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

17:39 Зустріч Зеленського з Макроном та Трампом у Парижі — прямий ефір

Text

14:47 Переговори з Росією — Ягодзінський прокоментував можливість

6 грудня 2024
Text

20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

Text

20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

Text

20:06 Андрющенко відповів, скільки українців повернулись в Маріуполь

Text

18:39 Рекордна сума — нардеп озвучив видатки бюджету Києва цього року

Text

17:50 Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

15:16 Військовий пояснив проблеми із забезпеченням в українській армії

Text

14:32 День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

Text

13:40 Черги на кордоні під час свят — у ДПСУ спрогнозували кількість

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника