Назар Грабар відповів, чому відмовився від "Холостяка" — відео

Український військовий та актор Назар Грабар. Фото: instagram/nazargrabar

Нещодавно стало відомо, що головним героєм замість ветерана та громадського діяча Олександра Терена в шоу "Холостяк" мав бути інший військовий. Телеканал СТБ пропонував взяти участь актору Назару Грабару. Українці масово почали запитувати чоловіка, чому він відмовився.

Відповідь Грабар розмістив у своїх соцмережах.

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Актор та ексвійськовий Назар Грабар після хвилі відео та сторіз з запитаннями українців щодо його участі в шоу "Холостяк" нарешті відреагував на ситуацію.

Виявилось, що чоловік не схотів стати головним героєм реаліті. У гумористичному відео-ролику заявив: "Мені це нах*й не потрібно!"

Натомість блогер та ветеран Олександр Терен погодився стати головним "холостяком" країни заради соціальної місії. Він прагнув показати, що з ексвійськовими можна побудувати чудові стосунки і що ніщо не завадить знайти своє кохання.

Нагадаємо, як минув останній випуск "Холостяка" та чому Терен вперше по-справжньому розізлився. Також ексучасниця реаліті Вікторія зізналась, чи були в проєкті "дівчата за викликом".