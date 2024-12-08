Назар Грабар ответил, почему отказался от "Холостяка" — видео

Украинский военный и актер Назар Грабар. Фото: instagram/nazargrabar

Недавно стало известно, что главным героем вместо ветерана и общественного деятеля Александра Терена в шоу "Холостяк" должен был быть другой военный. Телеканал СТБ предлагал принять участие актеру Назару Грабару. Украинцы массово начали спрашивать у мужчины, почему он отказался.

Ответ Грабар разместил в своих соцсетях.

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Актер и экс-военный Назар Грабар после волны видео и сториз с вопросами украинцев относительно его участия в шоу "Холостяк" наконец-то отреагировал на ситуацию.

Оказалось, что мужчина просто не захотел стать главным героем реалити. В юмористическом ролике заявил: "Мне это нах*й не нужно!"

В то же время блогер и ветеран Александр Терен согласился стать главным "холостяком" страны ради социальной миссии. Он стремился показать, что с экс-военными можно построить отличные отношения и что ничто не помешает обрести свою любовь.

Напомним, как прошел последний выпуск "Холостяка" и почему Терен впервые по-настоящему разозлился. Также экс-участница реалити Виктория призналась, были ли в проекте "девушки по вызову".