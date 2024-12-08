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Ексучасниця "Холостяка" відповіла, чи були в проєкті ескортниці

8 грудня 2024 09:40
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Вікторія Клочко прокоментувала участь ескортниць у "Холостяку"
Ексучасниця "Холостяка" Вікторія Клочко. Фото: скриншот YouTube
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Колишня учасниця 13 сезону шоу "Холостяк" Вікторія Клочко прокоментувала чутки про те, що в проєкті беруть участь ескортниці. Дівчина припустила, чому хейтери постійно критикують шоу.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Еммі Антонюк.

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Дівчина спростувала поширені чутки про те, що деякі з учасниць реаліті "Холостяк" беруть участь в ескорті. Колишня учасниця шоу відкрито заявила про те, звинувачення людей не нічим не обгрунтовані і її це обурює.

"Я думаю, Боже, як це огидно. Я звісно в них не вірю і не хочу пропагандувати, але просто знайти одну людину, яка на цю роль максимально не підходить, поставити її без аргументів ніяких, і просто вилити це в масовий простір – мене це настільки обурює", — заявила Вікторія.

Вона припустила, звідки беруться хейтери. Дівчина впевнена, що більшість людей таким чином позбавляються від негативних емоцій.

"Людям потрібно когось хейтити, потрібно на когось злитися, зливати якісь емоції, говорити про щось. І, ну, що я їм скажу? Якщо це будемо ми, якщо їхнє життя стане від цього кращим: від того, що вони нас трошечки обговорюють, то окей. Так хай буде", — додала Вікторія Клочко.

Нагадаємо, Вікторія Клочко зізналася, що втратила дитину перед шоу. Також письменник Сергій Жадан раптом заговорив про участь у шоу "Холостяк".

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