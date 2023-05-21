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Не бачила такого 35 років: Леся Нікітюк доторкнулась до екзотичної тварини

21 травня 2023 09:17
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Не бачила такого 35 років: Леся Нікітюк доторкнулась до екзотичної тварини
Телеведуча Леся Нікітюк. Фото: Instagram/lesia_nikituk
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Телеведуча Леся Нікітюк ніколи не приховувала, що обожнює тварин. Вже понад чотири роки вона є власницею пса Рафіка. Тільки зараз, вперше в житті, шоувумен побачила одну з порід кішок. 

Про це телеведуча розповіла у своїх Instastories.

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35-річна телеведуча опублікувала у соцмережах відео з кішкою (або ж котом) породи сфінкс. Виявляється, Леся ніколи наживо не бачила, й тим паче не торкалась таких тварин. 

"Перший сфінкс в моєму житті. До цього бачила таких киць тільки в інтернеті і на фото. А ви кажете, що мене вже нічим не здивуєш", — прокоментувала Леся. 

Леся Нікітюк зі сфінксом. Скриншот: Instagram/lesia_nikituk

Про пса Нікітюк

Підписники та шанувальники Лесі багато разів бачили в її соцмережах песика на прізвисько Рафік. Це вест-хайленд-вайт-тер'єр. У серпні цього року в нього буде ювілей — 5 років. 

До Рафіка у Нікітюк був пес такої ж породи, якого звали Гашик.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Нагадаємо, раніше ми писали, як Леся Нікітюк потрапила під обстріл у відрядженні. Також ми розповідали, що наречений подруги Лесі Нікітюк загинув на фронті лише через два дні після освідчення.

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