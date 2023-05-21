Не видела такого 35 лет: Леся Никитюк прикоснулась к экзотическому животному

Телеведущая Леся Никитюк. Фото: Instagram/lesia_nikituk

Телеведущая Леся Никитюк никогда не скрывала, что обожает животных. Уже более четырех лет она является владелицей пса Рафика. Только сейчас, впервые в жизни, шоувумен увидела одну из пород кошек.

Об этом телеведущая рассказала в своих Instastories.

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35-летняя телеведущая опубликовала в соцсетях видео с кошкой (или котом) породы сфинкс. Оказывается, Леся никогда вживую не видела, и тем более не касалась таких животных.

"Первый сфинкс в моей жизни. До этого видела таких кошек только в интернете и на фото. А вы говорите, что меня уже ничем не удивишь", — прокомментировала Леся.

Леся Никитюк со сфинксом. Скриншот: Instagram/lesia_nikituk

О собаке Никитюк

Подписчики и поклонники Леси много раз видели в ее соцсетях собачку по прозвищу Рафик. Это вест-хайленд-вайт-терьер. В августе этого года у него будет юбилей — 5 лет.

До Рафика у Никитюк был пес такой же породы, которого звали Гашик.

Напомним, ранее мы писали, как Леся Никитюк попала под обстрел в командировке. Также мы рассказывали, что жених подруги Леси Никитюк погиб на фронте лишь через два дня после признания.