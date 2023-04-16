Леся Нікітюк показала власноруч зроблену писанку та свій великодній кошик

Телеведуча Леся Нікітюк на ранковій службі в церкві. Фото: Instagram/lesia_nikituk

В неділю, 16 квітня, православні українці-християни східного обряду святкують Великдень. Багато зірок шоу-бізнесу публікують свої паски, крашанки та писанки. Серед них і телеведуча Леся Нікітюк.

У своїх Instastories шоувумен показала, як готувалась до релігійного свята.

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35-річна телеведуча вирішила власноруч зробити писанку. Своїм підписникам Нікітюк пояснила, що кольорові яйця, які православні зазвичай їдять на Великдень називаються крашанками. А писанка, невід’ємний атрибут весняних свят та символ українського Великодня, є оберегом.

"Захищає оселю від пожеж, худобу від хижаків, а ще й використовували для зцілення від хвороб, або просто дарували", — розповіла Нікітюк.

На своїй писанці Леся зобразила символ матері. В соцмережі шоувумен показала, як створювала оберіг та що він означає.

Леся Нікітюк робить писанку. Скриншот: Instastories/lesia_nikituk

Леся Нікітюк робить писанку. Скриншот: Instastories/lesia_nikituk

Готова писанка від Лесі Нікітюк та її значення. Скриншот: Instastories/lesia_nikituk

Рано-вранці, як і мільйони українців, Нікітюк пішла до церкви. У великодньому кошику в неї була паска, крашанки, м'ясо, хрін, сіль та ковбаска.

Великодній кошик телеведучої Лесі Нікітюк. Скриншот: Instastories/lesia_nikituk

Нагадаємо, раніше ми писали, за що саме телеведуча Катерина Осадча любить Великдень. Також ми розповідали, чому шоумен Анатолій Анатоліч не хоче святкувати Великдень.