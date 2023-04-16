Леся Нікітюк показала власноруч зроблену писанку та свій великодній кошик
В неділю, 16 квітня, православні українці-християни східного обряду святкують Великдень. Багато зірок шоу-бізнесу публікують свої паски, крашанки та писанки. Серед них і телеведуча Леся Нікітюк.
У своїх Instastories шоувумен показала, як готувалась до релігійного свята.
35-річна телеведуча вирішила власноруч зробити писанку. Своїм підписникам Нікітюк пояснила, що кольорові яйця, які православні зазвичай їдять на Великдень називаються крашанками. А писанка, невід’ємний атрибут весняних свят та символ українського Великодня, є оберегом.
"Захищає оселю від пожеж, худобу від хижаків, а ще й використовували для зцілення від хвороб, або просто дарували", — розповіла Нікітюк.
На своїй писанці Леся зобразила символ матері. В соцмережі шоувумен показала, як створювала оберіг та що він означає.
Рано-вранці, як і мільйони українців, Нікітюк пішла до церкви. У великодньому кошику в неї була паска, крашанки, м'ясо, хрін, сіль та ковбаска.
Нагадаємо, раніше ми писали, за що саме телеведуча Катерина Осадча любить Великдень. Також ми розповідали, чому шоумен Анатолій Анатоліч не хоче святкувати Великдень.