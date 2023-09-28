Не Дамблдором єдиним: ролі, якими запам'ятався Майкл Гембон

Кадр з фільму "Гаррі Поттер", актор Майкл Гембон у ролі Дамблдора

Сьогодні помер ірландський і британський актор Майкл Гембон, який зіграв роль професора Альбуса Дамблдора у фільмах про Гаррі Поттера. І хоча Гембон був більше актором театру, ніж кіно, він знявся у близько сотні фільмів.

Новини.LIVE підібрали найзначущі картини у кар'єрі актора.

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"Повар, злодій, його дружина і її коханець"

У 1989 році Майкл Гембон знявся у фільмі, який приніс йому першу кінославу. Це кримінальна стрічка Пітера Грінуея "Повар, злодій, його дружина і її коханець". Майкл зіграв злодія на імʼя Альберт. За сюжетом йому зраджує дружина, про що він дізнається і вбиває її коханця. Тоді його дружина змушує кухаря зготувати вбитого коханого і під дулом пістолета змушує Альберта зʼїсти його.

Кадр з фільму "Повар, злодій, його дружина і її коханець"

"Госфорд-парк"

У історичному сатиричному детективі "Госфорд-парк", який вийшов на екрани у 2001 році, Майкл Гембон зіграв власника маєтку Вільяма Маккордала. Він загадково вмирає під час влаштованого ним самим святкування. Хто причетний до смерті хазяїна і з'ясовується протягом фільму. До речі, ця стріічка отримала Оскар за кращий оригінальний сценарій.

Кадр з фільму "Госфорд-парк"

"Король говорить!"

В історичному фільмі "Король говорить!" 2010-го року, який вразив глядачів по всьому світу зокрема своїм чудовим зірковим складом, Майкл Гембон зіграв батька Едуарда VIII та Георга VI. Ця стрічка у жанрі історичної драми про звільнення короля Великобританії Георга VI від заїкуватості за допомогою логопеда Лайонела Лога. На церемонії "Оскар" фільм був номінований у 12 категоріях і здобув перемогу в чотирьох із них, у тому числі як "Кращий фільм". Гембон же отримав три нагороди Лоуренса Олів'є та дві Гільдії кіноакторів за гру у фільмах "Король говорить" і "Госфорд-парк".

Кадр з фільму "Король говорить!"

"Гаррі Поттер"

Але найвідомішою його роллю була роль Дамблдора у франшизі "Гаррі Поттер". Гембон з'явився у легендарному фільмі з третьої частини після того, як актор Річард Харріс, який грав директора Хогвартса перші 2 частини серії з восьми фільмів, помер в 2004 році. Гембон говорив, що він просто грав себе "з білою бородою та у довгому халаті".

Кадр з фільму "Гаррі Поттер"

А його герой, Альбус Дамблдор, говорив: "Людина вмирає тоді, коли вмирає останній спогад про неї". Талановитого британського актора Майкла Гембона та його творчість точно залишиться у пам'яті назавжди.

Нагадаємо, раніше ми писали, що помер актор Майкл Гембон, виконавець ролі Дамблдора у "Гаррі Поттері".

Також ми розповідали, що зірка фільмів про Гаррі Поттера народила хлопчика.