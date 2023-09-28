Не Дамблдор единым: роли, которыми запомнился Майкл Гэмбон

Кадр из фильма "Гарри Поттер", актер Майкл Хэмбон в роли Дамблдора

Сегодня умер ирландский и британский актер Майкл Гэмбон , сыгравший роль профессора Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере. И хотя Гэмбон был больше актером театра, чем кино, он снялся в около сотни фильмов.

Новини.LIVE подобрали самые значимые картины в карьере актера.

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"Повар, вор, его жена и ее любовник"

В 1989 году Майкл Гэмбон снялся в фильме, который принес ему первую кинославу. Это криминальная лента Питера Гринуэя "Повар, вор, его жена и ее любовник". Майкл сыграл вора по имени Альберт. По сюжету ему изменяет жена, о чем он узнает и убивает ее любовника. Тогда жена заставляет повара приготовить убитого любимого и под дулом пистолета заставляет Альберта съесть его.

Кадр из фильма "Повар, вор, его жена и ее любовник"

"Госфорд-парк"

В вышедшем на экраны в 2001 году историческом сатирическом детективе "Госфорд-парк" Майкл Хэмбон сыграл владельца имения Уильяма Маккордала. Он загадочно умирает во время устроенного им самим празднества. Кто причастен к смерти хозяина выясняется в течение фильма. Кстати, эта лента получила Оскар за лучший оригинальный сценарий.

Кадр из фильма "Госфорд-парк"

"Король говорит!"

В историческом фильме "Король говорит!" 2010 года, поразившем зрителей по всему миру в частности своим замечательным звездным составом, Майкл Гэмбон сыграл отца Эдуарда VIII и Георга VI. Эта лента в жанре исторической драмы об освобождении короля Великобритании Георга VI от заикания с помощью логопеда Лайонела Лога. На церемонии "Оскар" фильм был номинирован в 12 категориях и одержал победу в четырех из них, в том числе "Лучший фильм". Гэмбон же получил три награды Лоуренса Оливье и две Гильдии киноактеров за игру в фильмах "Король говорит" и "Госфорд-парк".

Кадр из фильма "Король говорит!"

"Гарри Поттер"

Но самой известной его ролью была роль Дамблдора во франшизе о Гарри Поттере. Майкл Гэмбон появился в легендарном фильме с третьей части после того, как актер Ричард Харрис, игравший директора Хогвартса первые 2 части серии из восьми фильмов, скончался в 2004 году. Гэмбон говорил, что он просто играл себя "с белой бородой и в длинном халате".

Кадр из фильма "Гарри Поттер"

А его герой, Альбус Дамблдор, говорил: "Человек умирает тогда, когда умирает последнее воспоминание о нем". Талантливого британского актера Майкла Гэмбона и его творчество точно останется в памяти навсегда.

Напомним, ранее мы писали, что умер актер Майкл Гэмбон, исполнитель роли Дамблдора в "Гарри Поттере".

Также мы рассказывали, что звезда фильмов о Гарри Поттере родила мальчика.