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Помер актор Майкл Гембон, виконавець ролі Дамблдора у "Гаррі Поттері"

28 вересня 2023 15:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Помер актор Майкл Гембон, виконавець ролі Дамблдора у "Гаррі Поттері"
Актор Майкл Гембон, виконавець ролі професора Дамблдора. Фото: RikRek
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Помер ірландський і британський актор Майкл Гембон, який зіграв роль професора Альбуса Дамблдора у фільмах франшизи "Гаррі Поттер". На момент смерті йому було 82 роки.

Про смерть актора з посиланням на публіциста Клера Добса повідомляє The Guardian.

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"Коханий чоловік і батько Майкл мирно помер у лікарні після нападу пневмонії, поруч зі своєю дружиною Енн і сином Фергюсом, які стояли біля його ліжка. Майклу було 82 роки. Ми просимо вас поважати нашу конфіденційність в цей непростий час і дякуємо вам за ваші повідомлення підтримки і любові", — зазначено в заяві від імені дружини актора.

Що відомо про Майкла Гембона

Майл Гембон у ролі Дамблдора
Майл Гембон у ролі Дамблдора. Фото: Citaty.info

Гембон народився 1940 року в Ірландії, у п'ятирічному віці переїхав до Англії. Популярність як актор він здобув після початку роботи у Британському національному театрі під керівництвом Лоуренса Олів'є. Актора також регулярно запрошували до Королівського національного театру, де він зіграв такі ролі, як Король Лір, Отелло та Марк Антоній.

Гембон також знімався в кіно, однією з найвідоміших його ролей стала роль Альбуса Дамблдора в серії фільмів про хлопчика-чарівника, до якої він приступив після смерті Річарда Харріса, який помер у 2002 році. Гембон грав Дамблдор, починаючи з третього фільму франшизи.

Гембон чотири рази отримував премію BAFTA як найкращий актор, номінувався на премії "Еммі" та "Золотий глобус".

У 1998 році актор став командором ордену Британської імперії. У 2020 році видання The Irish Times включило Гембона до списку найвидатніших акторів Ірландії.

Раніше ми повідомляли, у Москві помер радянський та російський поет-пісняр Микола Добронравов. Йому було 94 роки. Одним із перших про це повідомив пропагандист-шарманщик Микола Басков. 

Нагадуємо, у Литві померла українська журналістка, керівниця київського бюро "Радіо Свобода" Інна Кузнецова. Сталося це у Вільнюсі 16 вересня. 

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