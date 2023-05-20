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Не хочу ховатися: Григорій Решетник прокоментував свою поїздку за кордон

20 травня 2023 16:01
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Холосятк: Григорій Решетник прокоментував свою поїздку за кордон
Телеведучий Григорій Решетник з родиною. Фото: instagram.com/grisha_reshetnik
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Ведучий проєктів "Холостяк" та "Холостячка" Григорій Решетник поїхав з родиною на відпочинок за кордон. У прихильників зірки з’явилось чимало питань, як йому під час війни вдалося залишити країну.

Шоумен прокоментував відпуску на своїй сторінці у Instagram.

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Перетинаю кордон за законом

Ведучий разом з дружиною Христиною виховує трьох дітей. За словами шоумена, він вирішив поїхати з країни, адже півтора роки його родина не була на морі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Свідомо не хочу ховатися та продовжу жити відкритим життям, адже я чесна та порядна людина, як би нескромно це не звучало. Перетинаю кордон я абсолютно за законом, оскільки я багатодітний батько (український закон на сьогодні це дозволяє), нічого не порушуючи та ні з ким наперед не домовляючись, — говорить ведучий і додає. — Я чесно заробляю та дуже відповідально ставлюсь до сплати податків, наповнення державного бюджету".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Шоумен розповів, що його родина свідомо відмовились від пляжних і морських відпочинків, вважаючи це, недоречним зараз.

"Ця поїздка у мене робоча — так, я популярний і затребуваний ведучий і наставник (в народі коуч) — люди цінують мої професійні здібності, потребують моїх порад, настанов, і фізичної присутності. А моя дружина, хто ще не знає, мій директор-адміністратор-продюсер-перекладач — ми працюємо разом і вона дуже мені допомагає", — прокоментував Решетник.

Я не герой

Зірковий ведучий зазначив, що його родина регулярно, не завжди публічно, допомагає українським захисникам, які йому телефонують зі словами вдячності і радіють, що ц нього є робота у такий непростий час, а отже змога допомогти їм.

"Я навіть близько не герой, бо героїчні хлопці та дівчата зараз на передовій, а їхні рідні та близькі ще більші герої - вклоняюсь і захоплююсь вами!", — сказав шоумен.

Нагадаємо, напередодні поліція Києва вилучила в співака Віктора Павліка спецперепустку, яка дозволяла йому пересуватися автівкою, зокрема, закритим Південним мостом столиці в комендантську годину.

Раніше стало відомо, що через скандал скасували концерт артиста в Німеччині.

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