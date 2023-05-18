В Берліні скасували концерт Віктора Павліка через скандал зі спецперепусткою

Співак Віктор Павлік. Фото: i-vin.info

Напередодні поліція Києва вилучила в співака Віктора Павліка спецперепустку, яка дозволяла йому пересуватися автівкою закритим Південним мостом столиці та перебувати на вулиці в комендантську годину. Через цей скандал скасували концерт артиста в Німеччині.

Про це у Facebook повідомила організаторка виступу.

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Скасування концерту

Музикантка Діана Янушкевич чекала 4 червня з нетерпінням. Ще в дитинстві вона співала пісні Павліка, а напередодні організовувала його виступ в столиці Німеччини. Втім, концерт артиста в Берліні не відбудеться. Тепер йому шукають заміну.

"У звʼязку з обставинами, які мали місце в житті артиста 16-17 травня, організатори прийняли рішення скасувати концерт Віктора Павліка. Хто буде виступати на благодійному концерті 4.06, ми повідомимо пізніше", — написала в оновленій публікації Янушкевич.

Публікація про скасований концерт Віктора Павліка в Берліні. Скриншот: Facebook/Diana Yanushkevych

Скандал з Павліком

Напередодні дружина співака, блогерка Катерина Репяхова, зняла та виклала в Instagram відео, як вони машиною мчать по Південному мосту в Києві. Жінка хизувалась, що вони так швидко і безперешкодно їдуть, бо мають "чарівний папірець" під назвою спецперепустка. І це начебто романтичний подарунок для неї від Павліка.

Після цього в соцмережах розгорівся скандал. Блогерка видалила відео, вибачилась. Репяхова зазначила, що Віктор Павлік не купляв спецперепустку.

Під час відпрацювання отриманої інформації правоохоронці Києва поспілкувалися з Павліком та його дружиною і вилучили спецперепустку. Окрім цього, поліцейські нагадали їм про заборону фіксації та висвітлення об'єктів стратегічного значення у період воєнного стану.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто з українців показував роботу ППО у соцмережах та хизувався спецперепустками. Також ми розповідали, що співачку Настю Каменських захейтили за розіграш призів у соцмережах та піар на війні.