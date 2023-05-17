Після гучного скандалу поліція вилучила у Віктора Павліка спецперепустку

Співак Віктор Павлік. Фото: Instagram/viktorpavlik

Під час моніторингу мережі та соцмереж, правоохоронці поліції Києва виявили відео, на якому співак Віктора Павлік їде з дружиною, блогеркою Катериною Реп’яховою в автомобілі по Південному мосту та демонструє спецперепустку на проїзд у комендантську годину. Правоохоронці вилучили в артиста спецперепустку на проїзд.

Про це повідомляється на сайті Головного управління Національної поліції у місті Києві.

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Подробиці вилучення документа

Відомості про поїздку зірки, яку обговорювали у соцмережах, були внесені до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Дніпровського управління поліції. Під час відпрацювання отриманої інформації правоохоронці поспілкувалися з Павліком та його дружиною і вилучили спецперепустку.

Окрім цього, поліцейські нагадали їм про заборону фіксації та висвітлення об'єктів стратегічного значення у період воєнного стану. А у соцмережах Нацполіція згадала одну з пісень Павліка — так креативно про затримання зірок давно не повідомляли.

Поліція вилучає спецперепустку у Віктора Павліка. Скриншот: Telegram/mvs_ukraine

Як Павлік потрапив у скандал

Катерина Реп'яхова, похизувалась у соцмережах, що в артиста є спецперепустка. Ба більше — вона її показала в Instastories. У відео блогерка казала, що так швидко і безперешкодно їдуть мостом, бо мають "чарівний папірець". І це начебто романтичний подарунок для неї від Павліка.

До речі, під час керування автівкою співак не був пристебнутий ременями безпеки. Все це обурило українців.

Нагадаємо, раніше ми писали, що дружина Павліка вибачилась за відео з закритого об'єкта та обізвала земляків. Також ми розповідали про самопочуття Катерини Реп’яхової після пластичних операцій.