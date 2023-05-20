Холосятк: Григорий Решетник прокомментировал свою поездку за границу

Телеведущий Григорий Решетник с семьей. Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Ведущий проектов "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник уехал с семьей на отдых за границу. У поклонников звезды появилось немало вопросов, как ему во время войны удалось выехать со страны.

Шоумен прокомментировал отпуск на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Пересекаю границу законно

Ведущий вместе с женой Кристиной воспитывает троих детей. По словам шоумена, он решил уехать из страны, так как полтора года его семья не была на море.

"Сознательно не хочу прятаться и продолжу жить открытой жизнью, ведь я честный и порядочный человек, как бы нескромно это ни звучало. Пересекаю границу я абсолютно по закону, поскольку я многодетный отец (украинский закон на сегодня это позволяет), ничего не нарушая и ни с кем заранее не договариваясь , — говорит ведущий и добавляет. — Я честно зарабатываю и очень ответственно отношусь к уплате налогов, наполнению государственного бюджета”.

Шоумен рассказал, что его семья сознательно отказались от пляжных и морских отдыхов, считая это неуместным сейчас.

"Эта поездка у меня рабочая — да, я популярный и востребованный ведущий и наставник (в народе коуч) — люди ценят мои профессиональные способности, нуждаются в моих советах, наставлениях, и физическом присутствии. А моя жена, кто еще не знает, мой директор- администратор-продюсер-переводчик — мы работаем вместе и она очень мне помогает", — прокомментировал Решетник.

Я не герой

Звездный ведущий отметил, что его семья регулярно, не всегда публично, помогает украинским защитникам, которые ему звонят со словами благодарности и радуются, что у него есть работа в такое непростое время, а значит, возможность помочь им.

"Я даже близко не герой, потому что героические ребята сейчас на передовой, а их родные и близкие еще большие герои — кланяюсь и восхищаюсь вами!", — сказал шоумен.

Напомним, накануне полиция Киева изъяла у певца Виктора Павлика спецпропуск, позволявший ему передвигаться автомобилем, в частности, закрытым Южным мостом столицы в комендантский час.

Ранее стало известно, что из-за скандала отменили концерт артиста в Германии.