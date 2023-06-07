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"Не мали права тримати в архіві": Дмитро Комаров про зйомки "Рік. За кадром"

7 червня 2023 19:15
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Дмитро Комаров розповів про зйомки проєкту Рік. За кадром – цікаві деталі
Ведучий "Світ навиворіт" Дмитро Комаров в програмі "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим". Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров розповів про те, як він знімав свій проєкт "Рік. За кадром", де висвітлював всі події війни в Україні. Український телеведучий розповів про зйомки та подякував всім, хто допомагав знімати та підтримує один одного.

Відповідну публікацію Дмитро Комаров розмістив на своїй сторінці в Instagram.

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"Вчора вийшов останній епізод спецпроєкту "Рік. За кадром". Ми показали повні версії інтерв’ю, що не вмістились у фільм "Рік" 24.02.2023. Деталі, які не мали права тримати в архіві, адже це — і наша, і світова історія. Я хочу подякувати всім, хто допомагав знімати цей проєкт: давав інтерв’ю чи поради, підтримував добрим словом, допомагав в організації. Дякую кожному військовому, нацгвардійцю, прикордоннику, поліцейському, патрульному поліцейському, ТРОвцю, спецслужбісту, розвіднику, зв’язківцю — усім Силам оборони. Вибачаюсь, всіх в одному пості не вистачить місця перерахувати!" — написав Дмитро Комаров.

Дмитрий Комаров
Український телеведучий Дмитро Комаров у програмі "Рік. За кадром". Фото: скріншот з YouTube

Також телеведучий подякував всім українцям, які допомагають один одному під час війни. Дмитро Комаров розповів про те, що для створення свого проєкту він цілий рік знімав війну в Україні за власні гроші.

"Тож тримаємося за руки, об’єднуємось і йдемо далі. Кожен — виконувати свою місію. Я з командою продовжую знімати війну та нові телепроєкти в Україні. Закордонних поїздок в цей час у мене особисто не було і не буде. Хто не встиг подивитись — усі випуски на каналі "Світ Навиворіт" в шапці профілю. Всі відео субтитровані 🇬🇧мовою. Фільм "Рік" — озвучений найпоширенішими мовами світу. Друзі, маю прохання. Напишіть в коментарях, що б ви хотіли побачити у наших фільмах і програмах про Україну, українців та сьогоднішні події? Нам дуже важливий цей зворотній зв’язок з вами. Дякую!" — також додав ведучий.

Нагадаємо, ми писали про те, що відомий український ведучий Дмитро Комаров показав повінь на Чернігівщині.

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