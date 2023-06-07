Дмитрий Комаров рассказал о съемках проекта Год. За кадром – интересные детали

Ведущий "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров в программе "Путешествуй по Украине с Дмитрием Комаровым". Фото: скриншот с YouTube

Ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров рассказал о том, как он снимал свой проект "Год. За кадром", где освещал все события войны в Украине. Украинский телеведущий рассказал о съемках и поблагодарил всех, кто помогал снимать и поддерживает друг друга.

Соответствующую публикацию Дмитрий Комаров разместил на своей странице в Instagram.

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"Вчера вышел последний эпизод спецпроекта "Год. За кадром". Мы показали полные версии интервью, которые не вместились в фильм "Год" 24.02.2023. Детали, которые не имели права держать в архиве, ведь это — и наша, и мировая история. Я хочу поблагодарить всех, кто помогал снимать этот проект: давал интервью или советы, поддерживал добрым словом, помогал в организации. Спасибо каждому военному, нацгвардейцу, пограничнику, полицейскому, патрульному полицейскому, ТРОвцу спецслужбисту, разведчику, связному — всем Силам обороны. Простите, всех в одном посте не хватит места перечислить!" — написал Дмитрий Комаров.

Украинский телеведущий Дмитрий Комаров в программе "Год. За кадром". Фото: скриншот с YouTube

Также телеведущий поблагодарил всех украинцев, которые помогают друг другу во время войны. Дмитрий Комаров рассказал, что для создания своего проекта он целый год снимал войну в Украине за собственные деньги.

"Так что держимся за руки, объединяемся и идем дальше. Каждый — выполняет свою миссию. Я с командой продолжаю снимать войну и новые телепроекты в Украине. Зарубежных поездок в это время у меня лично не было и не будет. Кто не успел посмотреть — все выпуски на канале "Мир Наизнанку" в шапке профиля. Все видео субтитрованы 🇬🇧языком. Фильм "Год" — озвучен самыми распространенными языками мира. Друзья, имею просьбу. Напишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть в наших фильмах и программах, украинцев и сегодняшние события? Нам очень важна эта обратная связь с вами. Спасибо!" — также добавил ведущий.

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