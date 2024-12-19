Ліза Глінська вперше стала мамою та показала малят — фото, відео

Ліза Глінська. Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Переможниця та суддя проєкту "МастерШеф" Ліза Глінська стала мамою вперше. Шеф-кухарка народила двійню.

Радісною новиною знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Ліза Глінська вперше стала мамою

Зірка кулінарного шоу народила двох донечок. Дівчата з'явилися на світ 4 листопада, однак лише зараз матуся наважилася розповісти про своє щастя на широкий загал.

Ліза Глінська зі своїм чоловіком. Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Глінська опублікувала щемливе відео, в якому розповіла свою історію та непростий шлях до материнства.

"Довгий шлях… Миті, на які я чекала так багато років… Внутрішнє, потужне, справжнє щастя через сльози радості… Безмежна любов… Я мама двох неймовірних дівчаток, які прийшли в цей світ. Так, я тихенько зберігала своє щастячко під серцем всі 9 місяців вагітності і майже 2 місяця після народження дівчаток. За цей час я пройшла шлях довжиною в декілька життів, мені здається, я отримала безцінний досвід, внутрішні, зовнішні зміни", — поділилася Ліза.

Доньки Лізи Глінської. Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Нагадаємо, раніше донька покійної Анастасії Заворотнюк повідомила, що чекає на первістка.

Також акторка Анна Кошмал зачарувала фотосесією на останніх термінах вагітності.