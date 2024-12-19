Ліза Глінська вперше стала мамою та показала малят — фото, відео

Зірка "МастерШеф" вперше стала мамою та показала малюків
Переможниця та суддя проєкту "МастерШеф" Ліза Глінська стала мамою вперше. Шеф-кухарка народила двійню.
Радісною новиною знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Ліза Глінська вперше стала мамою
Зірка кулінарного шоу народила двох донечок. Дівчата з'явилися на світ 4 листопада, однак лише зараз матуся наважилася розповісти про своє щастя на широкий загал.
Глінська опублікувала щемливе відео, в якому розповіла свою історію та непростий шлях до материнства.
"Довгий шлях… Миті, на які я чекала так багато років… Внутрішнє, потужне, справжнє щастя через сльози радості… Безмежна любов… Я мама двох неймовірних дівчаток, які прийшли в цей світ. Так, я тихенько зберігала своє щастячко під серцем всі 9 місяців вагітності і майже 2 місяця після народження дівчаток. За цей час я пройшла шлях довжиною в декілька життів, мені здається, я отримала безцінний досвід, внутрішні, зовнішні зміни", — поділилася Ліза.
Нагадаємо, раніше донька покійної Анастасії Заворотнюк повідомила, що чекає на первістка.
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