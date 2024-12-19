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Не мое решение — Камалия сказала, почему дочери живут с ее бывшим

19 декабря 2024 12:07
Мария Покровская - Редактор
Камалия призналась, почему после развода с Захуром дочери остались с ним
Камалия с бывшим мужем и дочерьми. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial
Мария Покровская - Редактор

Дочери певицы Камалии и ее бывшего супруга, бизнесмена Мохаммада Захура, после развода супругов остались проживать с отцом. Певица призналась, что столь серьезное решение было не общим.

Об этом артистка рассказала в интервью Oboz.ua.

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Пока звездная мамочка живет со своими дочерьми, 11-летними Арабеллой и Мирабеллой, живет на две страны. Девочки после развода певицы с мужем остались жить с отцом в Великобритании, где сейчас учатся в частной школе.

Как призналась Камалия, Захур самостоятельно принял такое решение, а ее просто поставил перед фактом. Причиной стали религиозные взгляды бизнесмена, а также ситуация с безопасностью в Украине.

"Это не мое решение, а бывшего мужа. И, к сожалению, я на него повлиять не могла. Почему? Потому что он — мусульманин. И по его законам дети остаются с мужем. Захур сказал, что идет война и он не хочет рисковать детьми. И поэтому планирует, что они пока будут жить в Лондоне, учиться там. Я была согласна с этим решением, потому что, как любая мама, понимала все риски. А потом между нами с мужем произошло то, что произошло.

Сейчас мне кажется, что уже можно было, наверное, им вернуться домой. Но он боится за девушек, поэтому пока такое решение не принято. Кроме того, переживает за их образование, там все же лучше, потому что здесь в основном из-за воздушных тревог, сами понимаете, какое будет обучение", — поделилась артистка.

Камалия и Мохаммад Захур с дочерьми
Камалия и Мохаммад Захур с дочерьми. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Певица поделилась, что очень скучает по своим дочерям. Продолжительная разлука повлияла на отношения между ними и, по словам звезды, они с девочками стали ближе.

"Мы каждый день имеем длинные разговоры по видеосвязи. Иногда по несколько раз. Как есть время у них и у меня — мы разговариваем. Я стараюсь как можно чаще их навещать. Они приезжают, когда у них каникулы. Пять раз в год гарантированно бывают в Киеве, в доме, где выросли. Они стали ближе ко мне, чем это было раньше. Даже могут пожаловаться немного на папу. В чем-то незначительном, в мелочах каких-то, потому что серьезных конфликтов между ними не бывает, он хороший отец. Они иногда даже заявляют (раньше я не слышала такого от них), что хотят жить со мной. Так и говорят: не хотим с папой, хотим — с мамой", – рассказала Камалия.

Певица Камалия с дочками
Певица Камалия с дочерьми. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Ранее стало известно, что Лиза Глинская впервые стала мамой и показала новорожденных дочерей.

Также Наталья Могилевская рассказала, как вместе с дочками проведет новогодние праздники.

дети развод Камалия украинские звезды Мохаммад Захур

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