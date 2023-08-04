"Не можемо знайти ліки": сестра Селін Діон розповіла про боротьбу зірки з хворобою
Сестра Селін Діон, Клодетт Діон, поділилася новинами про стан здоров’я співачки. Зірці поставили діагноз синдром м'язової скутості, через який вона скасувала свій світовий тур.
Подробицями лікування зірки поділилася її сестра з виданням SheMazing.
Потрібен відпочинок
Клодетт сказала, що про 55-річну Селін піклується їхня сестра Лінда, яка тісно співпрацює з дослідниками, які спеціалізуються на цьому рідкісному стані.
"Ми не можемо знайти жодних ефективних ліків, але мати надію важливо. Я думаю, що їй потрібен відпочинок. Вона завжди виходить за межі під час виступу, намагається бути найкращою у своїй сфері. В один момент ваше серце і ваше тіло намагаються вам щось сказати. Це важливо слухати", — розповіла сестра Селін Діон.
Синдром м'язової скутості — це невиліковний неврологічний стан, який призводить до неконтрольованих м’язових спазмів. Воно вражає лише одного з мільйона людей. Однак Селін "наскільки це можливо прислухається до найкращих дослідників у галузі цієї рідкісної хвороби", і сім’я "вірить", що одного разу вона знайде засіб, який дозволить їй повернутися на сцену.
"Їй притаманно виступати, вона дисциплінована в усіх сферах свого життя", — додала Клодетт.
Коли вона не може поговорити сам на сам із Селін, Клодетт отримує інформацію про стан здоров’я від Лінди, яка зараз живе зі співачкою в її будинку в Лас-Вегасі.
Хоча немає ліків від синдрому м'язової скутості, існують методи лікування, які уповільнюють прогресування, і Селін розповіла, що робить усе можливе, щоб мінімізувати симптоми.
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