"Не можемо знайти ліки": сестра Селін Діон розповіла про боротьбу зірки з хворобою

Співачка Селін Діон. Фото: instagram.com/celinedion/

Сестра Селін Діон, Клодетт Діон, поділилася новинами про стан здоров’я співачки. Зірці поставили діагноз синдром м'язової скутості, через який вона скасувала свій світовий тур.

Подробицями лікування зірки поділилася її сестра з виданням SheMazing.

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Потрібен відпочинок

Клодетт сказала, що про 55-річну Селін піклується їхня сестра Лінда, яка тісно співпрацює з дослідниками, які спеціалізуються на цьому рідкісному стані.

"Ми не можемо знайти жодних ефективних ліків, але мати надію важливо. Я думаю, що їй потрібен відпочинок. Вона завжди виходить за межі під час виступу, намагається бути найкращою у своїй сфері. В один момент ваше серце і ваше тіло намагаються вам щось сказати. Це важливо слухати", — розповіла сестра Селін Діон.

Синдром м'язової скутості — це невиліковний неврологічний стан, який призводить до неконтрольованих м’язових спазмів. Воно вражає лише одного з мільйона людей. Однак Селін "наскільки це можливо прислухається до найкращих дослідників у галузі цієї рідкісної хвороби", і сім’я "вірить", що одного разу вона знайде засіб, який дозволить їй повернутися на сцену.

Співачка Селін Діон скасувала турне через хворобу. Фото: instagram.com/celinedion/

"Їй притаманно виступати, вона дисциплінована в усіх сферах свого життя", — додала Клодетт.

Коли вона не може поговорити сам на сам із Селін, Клодетт отримує інформацію про стан здоров’я від Лінди, яка зараз живе зі співачкою в її будинку в Лас-Вегасі.

Хоча немає ліків від синдрому м'язової скутості, існують методи лікування, які уповільнюють прогресування, і Селін розповіла, що робить усе можливе, щоб мінімізувати симптоми.

Нагадаємо, у західних таблоїдах шириться інформація про погіршення стану здоров'я американського актора Брюса Вілліса, у якого діагностували афазію. 67-річний актор оголосив про завершення кар'єри.

Раніше дружина хворого на деменцію актора Брюса Вілліса Емма Гемінг зізналася, що їхня з актором донька активно піклується про батька. Дівчинка приділяє вільний час самостійному дослідженню питання лікування хвороби.