"Не можем найти лекарство": сестра Селин Дион рассказала о борьбе звезды с болезнью

Певица Селин Дион. Фото: .instagram.com/celinedion/

Сестра Селин Дион, Клодетт Дион, поделилась новостями о состоянии здоровья певицы. Звезде поставили диагноз синдром мышечной скованности, из-за которого она отменила свой мировой тур.

Подробностями лечения звезды поделилась ее сестра с изданием SheMazing.

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Нужен отдых

Клодетт сказала, что о 55-летней Селин заботится их сестра Линда, которая тесно сотрудничает с исследователями, специализирующимися на этом редком состоянии.

"Мы не можем найти никаких эффективных лекарств, но иметь надежду важно. Я думаю, что ей нужен отдых. Она всегда выходит за пределы во время выступления, пытается быть лучшей в своей сфере. В один момент ваше сердце и тело пытаются вам что-то сказать. Их важно слушать", — рассказала сестра Селин Дион.

Синдром мышечной скованности — это неизлечимое неврологическое состояние, которое приводит к неконтролируемым мышечным спазмам. Оно поражает только одного из миллионов людей. Однако Селин "насколько это возможно прислушивается к лучшим исследователям в области этой редкой болезни", и семья "верит", что однажды она найдет средство, которое позволит ей вернуться на сцену.

Певица Селин Дион отменила турне из-за болезни. Фото: .instagram.com/celinedion/

"Ей характерно выступать, она дисциплинирована во всех сферах своей жизни", — добавила Клодетт.

Когда она не может поговорить с Селин, Клодетт получает информацию о состоянии здоровья от Линды, которая сейчас живет с певицей в ее доме в Лас-Вегасе.

Хотя нет лекарства от синдрома мышечной скованности, существуют методы лечения, которые замедляют прогрессирование, и Селин рассказала, что делает все возможное, чтобы минимизировать симптомы.

Напомним, в западных таблоидах распространяется информация об ухудшении состояния здоровья американского актера Брюса Уиллиса, у которого диагностировали афазию. 67-летний актер объявил о завершении карьеры.

Ранее жена больного деменцией актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг призналась, что их с актером дочь активно заботится об отце. Девочка уделяет свободное время самостоятельному исследованию вопроса лечения болезни.