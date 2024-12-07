Екскохана Джонні Деппа змінилась до невпізнання — фото Шерилін Фенн

Акторка Шерилін Фенн у "Твін Пікс". Фото: скриншот

Голлівудський актор Джонні Депп у далекому минулому був закоханий в акторку Шерилін Фенн. Тоді вона була одна з найкрасивіших зірок, втім нині жінка має абсолютно інакший вигляд.

Про це повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

Шерилін Фенн змінилась до невпізнання

Зірка культового кримінального телесеріалу "Твін Пікс", акторка Шерилін Фенн була помічена папараці на вулиці в Лос-Анджелесі. Втім, шанувальники засмутились від побаченого. В їхній уяві вона досі така ж, як у серіалі, однак час не зупиняється.

Wow 😳



She was so hot. They all turn into this. Enjoy them while it lasts. I aged better👇



The actress is Sherilyn Fenn, who was nominated for an Emmy & Golden Globe for her role as the lovestruck 18-year-old Audrey Horne on the 1990s series Twin Peaks.https://t.co/6hHs7ISwGT — Vectom (@Osbournegreen) December 7, 2024

69-річну Шерелін сфотографували у м'ятій майці, широких джинсах із латками та принтом та нефарбованим волоссям.

Нагадаємо, що у 1985 році акторка зустріла своє справжнє перше кохання — Джонні Деппа. Їхній роман тривав понад три роки. Пара навіть заручилася, але зрештою зірка "Піратів Карибського моря" пішов до актриси Дженніфер Грей. Фенн складно пережила розставання і навіть попри довгі роки завжди називала Деппа "коханням усього життя".

Johnny Depp & Sherilyn Fenn 🌹 pic.twitter.com/Lchprn68kW — Movie Graf (@MovieGrafMG) April 16, 2018

Нагадаємо, чи зніматиме режисер Тім Бертон ще один фільм з Джонні Деппом. Також ми розповідали, що актор покинув свою російську коханку.