Екскохана Джонні Деппа змінилась до невпізнання — фото Шерилін Фенн

Не можливо впізнати — екскохана Джонні Деппа сильно змінилась
Голлівудський актор Джонні Депп у далекому минулому був закоханий в акторку Шерилін Фенн. Тоді вона була одна з найкрасивіших зірок, втім нині жінка має абсолютно інакший вигляд.
Про це повідомляє Daily Mail.
Шерилін Фенн змінилась до невпізнання
Зірка культового кримінального телесеріалу "Твін Пікс", акторка Шерилін Фенн була помічена папараці на вулиці в Лос-Анджелесі. Втім, шанувальники засмутились від побаченого. В їхній уяві вона досі така ж, як у серіалі, однак час не зупиняється.
Wow 😳— Vectom (@Osbournegreen) December 7, 2024
She was so hot. They all turn into this. Enjoy them while it lasts. I aged better👇
The actress is Sherilyn Fenn, who was nominated for an Emmy & Golden Globe for her role as the lovestruck 18-year-old Audrey Horne on the 1990s series Twin Peaks.https://t.co/6hHs7ISwGT
69-річну Шерелін сфотографували у м'ятій майці, широких джинсах із латками та принтом та нефарбованим волоссям.
Нагадаємо, що у 1985 році акторка зустріла своє справжнє перше кохання — Джонні Деппа. Їхній роман тривав понад три роки. Пара навіть заручилася, але зрештою зірка "Піратів Карибського моря" пішов до актриси Дженніфер Грей. Фенн складно пережила розставання і навіть попри довгі роки завжди називала Деппа "коханням усього життя".
Johnny Depp & Sherilyn Fenn 🌹 pic.twitter.com/Lchprn68kW— Movie Graf (@MovieGrafMG) April 16, 2018
Нагадаємо, чи зніматиме режисер Тім Бертон ще один фільм з Джонні Деппом. Також ми розповідали, що актор покинув свою російську коханку.
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