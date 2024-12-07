Экскохан Джонни Деппа изменилась до неузнаваемости — фото Шерилин Фенн

Невозможно узнать — бывшая любимая Джонни Деппа сильно изменилась
Голливудский актер Джонни Депп в далеком прошлом был влюблен в актрису Шерилин Фенн. Тогда она была одной из самых красивых звезд, впрочем, сейчас женщина выглядит совершенно иначе.
Об этом сообщает Daily Mail.
Шерилин Фенн изменилась до неузнаваемости
Звезда культового криминального телесериала "Твин Пикс", актриса Шерилин Фенн была замечена папарацци на улице в Лос-Анджелесе. Впрочем, поклонники огорчились увиденным. В их воображении она до сих пор такая же, как в сериале, однако время не останавливается.
Wow 😳— Vectom (@Osbournegreen) December 7, 2024
She was so hot. Они все turn into this. Enjoy them while it last. I aged better👇
Актриса является Шериллиной Фенн, который был назван для Эмми и Golden Globe для ее роли как lovestruck 18-летнего Audrey Horne на 1990-х роках Twin Peaks. https://t.co/6hHs7ISwGT
69-летнюю Шерелин сфотографировали в мятой майке, широких джинсах с заплатками и принтом и некрашеными волосами.
Напомним, что в 1985 году актриса встретила свою настоящую первую любовь — Джонни Деппа. Их роман длился более трех лет. Пара даже обручилась, но звезда "Пиратов Карибского моря" пошел к актрисе Дженнифер Грей. Фэнн сложно пережила расставание и даже несмотря на долгие годы всегда называла Деппа "любовью всей жизни".
Johnny Depp & Sherilyn Fenn 🌹 pic.twitter.com/Lchprn68kW— Movie Graf (@MovieGrafMG) 16 апреля 2018
Напомним, будет ли снимать режиссер Тим Бертон еще один фильм с Джонни Деппом. Также мы рассказывали, что актер покинул свою русскую любовницу.
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