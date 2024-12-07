Экскохан Джонни Деппа изменилась до неузнаваемости — фото Шерилин Фенн

Актриса Шерилин Фенн в "Твин Пикс". Фото: скриншот

Голливудский актер Джонни Депп в далеком прошлом был влюблен в актрису Шерилин Фенн. Тогда она была одной из самых красивых звезд, впрочем, сейчас женщина выглядит совершенно иначе.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Звезда культового криминального телесериала "Твин Пикс", актриса Шерилин Фенн была замечена папарацци на улице в Лос-Анджелесе. Впрочем, поклонники огорчились увиденным. В их воображении она до сих пор такая же, как в сериале, однако время не останавливается.

Wow 😳



She was so hot. Они все turn into this. Enjoy them while it last. I aged better👇



Актриса является Шериллиной Фенн, который был назван для Эмми и Golden Globe для ее роли как lovestruck 18-летнего Audrey Horne на 1990-х роках Twin Peaks. https://t.co/6hHs7ISwGT — Vectom (@Osbournegreen) December 7, 2024

69-летнюю Шерелин сфотографировали в мятой майке, широких джинсах с заплатками и принтом и некрашеными волосами.

Напомним, что в 1985 году актриса встретила свою настоящую первую любовь — Джонни Деппа. Их роман длился более трех лет. Пара даже обручилась, но звезда "Пиратов Карибского моря" пошел к актрисе Дженнифер Грей. Фэнн сложно пережила расставание и даже несмотря на долгие годы всегда называла Деппа "любовью всей жизни".

Johnny Depp & Sherilyn Fenn 🌹 pic.twitter.com/Lchprn68kW — Movie Graf (@MovieGrafMG) 16 апреля 2018

Напомним, будет ли снимать режиссер Тим Бертон еще один фильм с Джонни Деппом. Также мы рассказывали, что актер покинул свою русскую любовницу.