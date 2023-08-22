"Не пам'ятаю, коли в житті так плакала": Харлан вперше прокоментувала скандал з росіянкою

Спортсменка Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан переконана, що українським спортсменам потрібно змагатися з росіянами, адже кожен повинен битися на своєму фронті, але демонстрація поваги супернику, як на приклад, рукостискання, — неприпустима.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Маші Єфросініної у рубриці "Екзамен. Нова реальність".

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Боялась, що через емоції програю

Українська шаблістка Ольга Харлан потрапила в скандал на чемпіонаті світу з фехтування. В Мілані спортсменка здобула перемогу, після якої відмовилася потиснути руку суперниці. Ще напередодні змагань спортсменка почувалася на межі нервового зриву.

"Я не спала, коли побачила за три дні, що буду з нею битися. Я посиділа дві годинки, сказала — це доля. Чоловік сказав, Господь надає тобі випробування, які ти повинна пройти і ти пройдеш. Я розмовляла з сестрою, вона сказала: "На час бою намагайся не бачити в ній всю русню. Ти повинна виграти, зроби свою справу", — пригадала свої почуття спортсменка.

За словам Харлан, вона спочатку знала, що руку тиснути суперниці не буде, але Ольга думала, як зробити так, щоб її не диксваліфікували. Тому спортсменка вирішила скористатися так званими ковідними правилами, які допомагають уникнути прямого контакту з суперником.

"Але мені сказали, якщо я запропоную їй шаблю, а вона захоче потиснути руку, то я маю потиснути. Але я сказала, що не буду робити цього. Я думала, все буде нормально, і всередині вона адекватна, має здоровий глузд. Я знала, що вона захоче потиснути руку, і вона знала, що я відмовлю, — говорить про суперницю Харлан і додає, що після того, як вона підійшла з шаблею до суперниці, росіяни почали розповсюджувати неправдиву інформацію, ніби Харлан погрожувала їй, — але цього не було. Я сказала: "Я не потисну тобі руку". Вона мовчала. А говорили, наче я її хотіла вбити".

Коли Харлан пішла з доріжки з нею сталася емоційний зрив, який ніхто не бачив.

"Я виходжу, мій чоловік починає мене цілувати, потім йду, кидаю речі і падаю на коліна, і починаю ридати та кричати. Не пам'ятаю, коли вжитті так плакала. Я думала про свою реакцію, чому так. Згодом зрозуміла, що це було горе. Тому що все, що відбувається — це горе. Плакала, що виходжу, борюся, але у нас горе. І ще хвилин п'ять кричала. Бо до цього всі місця стримувалася", — розповіла спортсменка.

Фехтувальниця Ольга Харлан опинилася в центрі міжнародного спортивного скандалу. На чемпіонаті світу з фехтування українка перемогла суперницю з Росії, але відмовилася потиснути їй руку. Через це Харлан дискваліфікували. Українців обурила ця ситуація. Згодом дискваліфікацію відмінили.

Раніше Ольга Харлан зізналася, що її батька не випустили з України.