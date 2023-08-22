"Не помню, когда в жизни так плакала": Харлан впервые прокомментировала скандал с россиянкой

Спортсменка Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан убеждена, что украинским спортсменам нужно соревноваться с россиянами, ведь каждый должен сражаться на своем фронте, но демонстрация уважения сопернику, как, например, рукопожатие, — недопустима.

Об этом она рассказала в интервью Маше Ефросининой в рубрике "Экзамен. Новая реальность".

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Украинская саблистка Ольга Харлан попала в скандал на чемпионате мира по фехтованию. В Милане спортсменка одержала победу, после которой отказалась пожать руку сопернице. Еще накануне соревнований спортсменка чувствовала себя на грани нервного срыва.

"Я не спала, когда увидела за три дня, что буду с ней бороться. Я посидела два часа, сказала — это судьба. Муж сказал, Господь дает тебе испытания, которые ты должна пройти и ты пройдешь. Я разговаривала с сестрой, она сказала: "На время боя старайся не видеть в ней всю русню. Ты должна выиграть, сделай свое дело", — вспомнила свои чувства спортсменка.

По словам Харлан, она изначально знала, что руку давать сопернице не будет, но Ольга думала, как сделать так, чтобы ее не диксвалифицировали. Поэтому спортсменка решила воспользоваться так называемыми ководными правилами, помогающими избежать прямого контакта с соперником.

"Но мне сказали, если я предложу ей саблю, а она захочет пожать руку, то я обязана пожать. Но я сказала, что не буду делать этого. Я думала, все будет нормально, и внутри она адекватна, имеет здравый смысл. Я знала, что она захочет пожать руку, и она знала, что я откажу, — говорит о сопернице из России Харлан и добавляет, что после того, как она подошла с саблей к сопернице, россияне начали распространять ложную информацию, будто Харлан угражала ей, — но этого не было. Я сказала: "Я не пожму тебе руку". Она молчала. А говорили, будто я ее хотела убить".

Когда Харлан ушла с дорожки, с ней произошел эмоциональный срыв, который никто не видел.

"Я выхожу, мой муж начинает меня целовать, потом иду, бросаю вещи и падаю на колени, и начинаю рыдать, и кричать. Не помню, когда в последний раз так плакала. Я думала о своей реакции, почему так. Впоследствии поняла, что это было горе. Потому что все происходящее — это горе. Плакала, что выхожу, борюсь, но у нас горе. И еще минут пять кричала. Потому что до этого все месяцы сдерживалась", — рассказала спортсменка.

Фехтовальщица Ольга Харлан оказалась в центре международного спортивного скандала. На чемпионате мира по фехтованию украинка победила соперницу из России, но отказалась пожать ей руку. Поэтому Харлан дисквалифицировали. Украинцев возмутила ситуация. Впоследствии дисквалификацию отменили.

Ранее Ольга Харлан призналась, что ее отец не был выпущен из Украины.