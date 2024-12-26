Олександр Терен відвідав підопічних психоневрологічного інтернату на Різдво

Головний "Холостяк" країни Олександр Терен. Фото: СТБ

Ветеран Олександр Терен, який став головним героєм реаліті про кохання "Холостяк", присвятив Різдво благодійності. Хлопець відвідав підопічних психоневрологічного інтернату.

Відповідні кадри він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Олександр Терен разом з блогеркою Оленою Мандзюк навідався до одного із психоневрологічних інтернатів.

Ветеран поспілкувався із підопічними, роздав солодощі та символічно подарував кожній жінці по троянді — символу шоу "Холостяк". Терен та Мандзюк також подарували мешканцям інтернату красиві вишиванки та влаштували фотосесію.

"Ми змогли приділити увагу кожному та кожній, обійняти, запитати "як справи?", разом посміятись та поплакати, кожна жінка отримала омріяну червону троянду і такого щастя в їхніх очах не було давно", — поділився ветеран.

Нагадаємо, Олександр Терен назвав причини, чому хоче мати саме 5 дітей. Також він зізнався, які риси характеру та вчинки жінки можуть його відштовхнути.